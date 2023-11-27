NBA／Booker扮救世主！三分準決殺說再見 太陽116:113尼克7連勝
NBA鳳凰城太陽隊球星「書人」Devin Booker，儼然是目前太陽隊的救世主！今（27日）客場對決紐約尼克，全場替球隊貢獻28分、5籃板外加11次助攻，第四節比賽剩下約3.5秒時，Booker面對兩人撲上防守，仍然在外線精準命中高難度的三分，完成準決殺，終場就以116:113擊敗尼克，Devin Booker自從傷癒歸隊後，太陽隊到目前還未輸過，拿下7連勝。
實習記者陳品翔/綜合報導
Devin Booker在這傷癒歸隊後的七場比賽，可謂是MVP等級的身手，場均可貢獻28.9分、8.4次助攻、4.9個籃板，投籃命中率為相當夠水準的48%，三分命中率39%，罰球則是相當穩健的91%。
儘管太陽三巨頭到現在尚未合體，Kevin Durant本場比賽因傷高掛免戰牌，連續缺陣2場，Bradley Beal到目前為止也僅出賽3場，只有一個巨頭出賽的太陽隊，仍然靠著Devin Booker的出色發揮率領球隊，以3分之差擊敗尼克，驚險在客場收下勝利。
7連勝的太陽目前戰績來到了11勝6敗，暫居西區第3的位置，接下來將修吸2天，下一場將到北境之國多倫多挑戰暴龍隊，也希望能夠持續將勝利延續下去。
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