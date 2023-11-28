台南牛肉湯的可貴非牛種！ 美食作家點出是「溫體屠宰」等三項
台南牛肉湯再度引起關注，因2025年台灣將開放紐西蘭鮮乳以零關稅進口，作家陳志東在臉書發文，憂心未來不只是對台灣酪農產生衝擊，將進而影響台南牛肉湯店，引來百萬網紅Cheap點評「我竟然看到有人說我們牛肉湯不輸日本A5和牛」，此語引起Cheap被許多人出征，也演變成台灣牛與日本A5和牛比拼的「牛肉湯之亂」。有「台菜天后」之稱的美食作家陳靜宜則點出關鍵，台南牛肉湯的可貴並非牛種，而是溫體屠宰、分切方式與烹煮條件這三大項關鍵。
記者葉盛耀/綜合報導
因為作家陳志東點出，才讓不少民眾知曉，原來台南牛肉湯不僅僅使用台灣在地牛，而是超過九成的肉源皆為國產乳牛的公牛。也因爲在地飼養許多肉牛，讓台南牛肉湯得以標榜「溫體牛肉」。美食作家陳靜宜也認為，辨識台南牛肉湯的重要關鍵的不是牛種，而是溫體屠宰、分切方式與烹煮條件。
首先「溫體屠宰」，是指牛隻必須在僵直期前從屠宰場直達餐桌，受到地緣運輸限制，這也是為什麼台南牛肉湯難以全台普及的原因。
至於「分切方式」，在台灣會在屠宰場進行中分切（甚至細分切），到店家再分切成不同小部位。在台南牛肉湯店家，客人不容易特別注文（預訂）到所要的特別部位，因店家普遍小規模經營，因此當有部位熱門、有部位冷門，就可能造成庫存，基於使用現宰溫體牛的前提，店家為了維持品質與聲譽，就沒法冷藏隔日再用，因此在銷售端無法細部分別銷售。
至於「烹煮方式」，台南牛肉湯是以生肉澆淋上熬煮調味過的清湯，因此牛肉必須以薄切，再淋上滾燙湯頭時，肉能瞬間達到將熟未熟的狀態，此為台南牛肉湯特有的烹調方式。
而同樣的觀點，台南市長黃偉哲也提到，他在臉書也說：「台南牛肉湯最大的特色，就是溫體新鮮、產地直送，精選適合入湯的部位，在毫秒之間完成一期一會的邂逅。」