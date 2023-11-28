中國疫情催生接種潮？新冠疫苗單日數接種半月創新高

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不過，羅一鈞表示，流感接種量並沒有創新高的情況，但接種沒有像先前預估的下降那麼快，昨日單日接種人數達3萬8674人，有稍微恢復一些，且其中3分之一接種者是65歲以上長者，4成是50至64歲成人族群。
至於外界擔憂中國多病原呼吸道疫情與黴漿菌傳播是否會對台灣造成影響，羅一鈞表示，以現況來說，台灣類流感疫情在9月底開始達最高峰，過去7週持續維持下降趨勢，並沒有類似對岸呼吸道疫情大舉攀升情況，而過去4週分離出來的呼吸道病毒以流感、腺病毒、副流感病毒。
羅一鈞說，若如中國對外公開，當地疫情仍是已知病源造成，台灣防疫措施仍以加強機場港埠戒備、提醒疫苗接種與民眾個人防護為主，但若有進一步不尋常變化，如出現未知感染源、已知病源但有不尋常重症、臨床表現增加等情事，會進一步採取防堵措施，如增加口罩配戴場域、邊境管制措施等，但目前還沒有到這階段。
另，羅一鈞進一步指出，參考林口長庚資料，呼吸道分離檢出黴漿菌比例小於1%，屬於低度流行，不過黴漿菌感染個案的症狀多屬輕微、不見得會進入醫學中心，會直接在診所就醫，僅就醫院就醫者中黴漿菌感染比例來看，其實佔比很低，也沒有大流行情況。
羅一鈞表示，近期有言論稱疾管署通過中國疫情相關訊息「抗中保台」、發布醫界通函輕忽國內疫情，但監測顯示台灣疫情持續下降，沒有類似對岸疫情激增情況，醫界通函也是為了提醒醫界、通知對岸疫情發展情況，並非政治操作，且防疫無關選舉，疾管署也不會因為政治因素作出防疫調整。