《花腐》情慾戲像真槍實彈 綾野剛、柄本佑沒練身材：放飛游泳圈
日本性格男星綾野剛、柄本佑合作新片《花腐》，片中有大量男女裸露的情慾戲，兩人除了與女主角佐藤穗奈美為藝術犧牲，還和兩位成人片女優演床戲，今（28）日綾野剛、柄本佑越洋接受台媒訪問，坦言為符合角色沒有鍛鍊身材，「就是放飛肚子那一圈！」
記者楊穎軒、陳雅蘭／東京連線報導
綾野剛表示，前一部作品練很多肌肉，體重也比較重，這次盡量不練身材，呈現步入中年、沒在鍛鍊、普遍頹廢的體態，「簡單用一句話來說，就是一個沒有情感的身體，沒有情感的身體透過這個（對話）過程，逐漸地有了溫度。」
柄本佑說，劇情設定年輕時朝著編劇夢前進，很有夢想的青年，後來放棄夢想，過著一般人的生活，「如果有很多肌肉好像就沒有說服力，所以沒有特別做什麼運動，但一開始從完全沒有動，然後身體慢慢和KUTANI（綾野剛角色）對話，有了情感和溫度，所以開鏡後就有開始運動。」
聊到NG的橋段，綾野剛開始笑，柄本佑招認一場在居酒屋的戲，台詞很長，要以《萬葉集》詩詞帶出《花腐》片名的意思，「那裡我絕對不會忘記，我拍了14次，那是拍攝最後一天，前面明明台詞都很順，結果在最後一天，因為我整個NG 14次，所以覺得有點抱歉。」自爆是演員生涯首次NG那麼多次。
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