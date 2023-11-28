雲端發票爽中載具獎！他隔天再看「500元沒了」崩潰 官方曝解答
統一發票最新一期9月、10月的中獎號碼已經開出，許多民眾拿出手邊發票一一核對獎號，就怕自己和大獎擦身而過。不過就有一名網友抱怨，他打開發票載具App，上頭明明就顯示中了六獎200元及載具獎500元，隔日去看500元獎金竟消失了，讓他崩潰喊「這對北漂學生是一件很嚴重的事情」。貼文曝光後，立即釣出苦主也分享類似經驗，雲端發票官方也曾給出解釋，表示有3種可能導致這個情形發生。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在Dcard貼文，他表示25日晚間打開發票載具App，發現中了六獎200元以及載具獎500元，沒想到隔幾天再點進去看，發現500元中獎畫面居然消失了，只剩下六獎200元，讓他崩潰直呼：「這500塊對一個在北部讀書的大學生是一件很嚴重的事情，這攸關我月底是不是又要吃土了，直接沒心情上課。」
貼文曝光後，有人分享類似經驗「我去年也有發生這種事！一張500一張200，500的開獎隔天直接消失，我嚇死，但是過幾天又自己回來了，原PO可以再等幾天試試」。也有人建議「問就是財政部的最準」。
事實上，雲端發票官方就曾指出，若用戶重新登入APP，並且已經點選過同步按鈕，發票卻沒有同步回來，第一種可能是更改過驗證碼，過程中輸入了另一組信箱，導致生成多組載具，第二種可能是載具條碼與過去不一致，登入錯驗證碼了，可以先登入財政部系統，檢查發票是否存在，並確認財政部、APP載具條碼是否一致，「如果您確定app條碼與財政部一樣，那就不需要太擔心，只要幾個小時關閉app再打開，您幫我按同步鍵試試看按同步鍵，看看發票是否有回來即可」 。
第三種可能則是已設定發票捐贈，「您很可能已設定預設捐贈對象」，可以先至財政部網站確認您的發票捐贈設定。除此之外，財政部電子發票服務整合平台推出「載具歸戶」功能，只要設定綁定帳戶（歸戶）者，雲端發票會自動匯入中獎帳戶，除了可以省去千分之四的印花稅，也免除麻煩的領獎手續，獎金直接入帳戶頭，且財政部電子發票整合服務平台還會以電子郵件通知，避免超過領獎期限而無法領獎，不用怕跟獎金錯過的風險。