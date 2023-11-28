爆京華城容積變更840%、獲利400億　許淑華：柯文哲任內核定

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許淑華進一步指出，從最初的392%容積率暴增至840%後，集團等同於增加近20000坪面積，僅以每坪價值200萬試算，相當於獲利400億。但威京集團回饋市府的內容卻僅為停車格回饋（充電汽車格共90格、機車格共76格）、認養復盛公園50年、提供242坪公益空間。更離譜的是，原先規劃建立空橋改善行人通行問題，卻在111年1月21日時的都審案中取消，改以維護周邊路面、人行道改善作為回饋方式，變相又省了1億。
許淑華表示，歷次委員會之中，多位反對申請案的委員如宋鎮邁、黃台生等人，在之後柯市府時期招開的都審會議中，都不再被邀請。而調閱111年4月28日的都審會會議紀錄後赫然發現，總計委員共23人，而反對委員已被撤換，出席委員中，府內委員共8人、府外委員共7人，僅靠府內委員就可以達到決議，出席委員更有時任民眾黨秘書長；而此次會議更是以線上視訊會議方式招開，將如此重大的決議草率地通過，是否明擺就是為了護航？她也反問蔣萬安，此案是否合理？
蔣萬安表示，過程站在市民角度並不合理，當時整個過程他會在1周內去瞭解，目前監察院也已在調查，副市長李四川日前也有前去說明。許淑華最後則要求此案必須送政風處徹查，調查是否有任何圖利特定集團的情事，蔣萬安則承諾，先給他一個禮拜去了解，再決定後續作為。