藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

爆京華城容積變更840%、獲利400億　許淑華：柯文哲任內核定

▲許淑華爆柯文哲任內核定京華城變更容積840%、獲利400億。（圖／取自台北市議會直播）
▲許淑華爆柯文哲任內核定京華城變更容積840%、獲利400億。（圖／取自台北市議會直播）

記者邱新博／台北報導

台北京華城改建案「京華廣場」去年舉辦動土典禮，威京集團今年5月宣布，該改建案預計於2026年將完工，然而台北市議員許淑華今（28）日質疑，京華城的容積變更高達840％，而核可通過更是在柯文哲市府期間，換算威京集團獲利高達400億元，但市府回饋卻只有停車格、公園及242坪公共空間。許淑華要求台北市長蔣萬安將此事送交政風處、監察院及檢調單位。

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台北市議會今天繼續進行總質詢，許淑華舉出，威京公司自民國79年申請通過土地使用分區變更，將計畫範圍從工業區變更為第三種商業區，原本市府只同意容積率392%；100年時，該公司以經營不善為由，向市府爭取要求滿額容積率達560%；而在102年馬英九執政時期，監察院共發9次函文糾正當時市長郝龍斌主政的台北市政府；但等到107年1月18日柯市府時期公告生效，竟同意提供560%容積率，更誇張的是，威京集團仍不滿足，並於109年再申請容積獎勵率20%、容積移轉率30％，最後柯市府居然在111年公告核可決議，達到史上最高的容積率840%。

許淑華進一步指出，從最初的392%容積率暴增至840%後，集團等同於增加近20000坪面積，僅以每坪價值200萬試算，相當於獲利400億。但威京集團回饋市府的內容卻僅為停車格回饋（充電汽車格共90格、機車格共76格）、認養復盛公園50年、提供242坪公益空間。更離譜的是，原先規劃建立空橋改善行人通行問題，卻在111年1月21日時的都審案中取消，改以維護周邊路面、人行道改善作為回饋方式，變相又省了1億。

許淑華表示，歷次委員會之中，多位反對申請案的委員如宋鎮邁、黃台生等人，在之後柯市府時期招開的都審會議中，都不再被邀請。而調閱111年4月28日的都審會會議紀錄後赫然發現，總計委員共23人，而反對委員已被撤換，出席委員中，府內委員共8人、府外委員共7人，僅靠府內委員就可以達到決議，出席委員更有時任民眾黨秘書長；而此次會議更是以線上視訊會議方式招開，將如此重大的決議草率地通過，是否明擺就是為了護航？她也反問蔣萬安，此案是否合理？

蔣萬安表示，過程站在市民角度並不合理，當時整個過程他會在1周內去瞭解，目前監察院也已在調查，副市長李四川日前也有前去說明。許淑華最後則要求此案必須送政風處徹查，調查是否有任何圖利特定集團的情事，蔣萬安則承諾，先給他一個禮拜去了解，再決定後續作為。

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