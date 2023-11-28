BTS防彈少年團蟬聯6年MAMA大賞 柾國代表6哥哥「感謝ARMY的愛」
2023年MAMA AWARDS今（28）日在日本東京巨蛋舉行，防彈少年團（BTS）蟬聯6年勇奪大賞，由年紀最小的成員柾國代表全團錄製感謝影片，柾國說：「謝謝ARMY（粉絲名稱）你們一如既往的愛，雖然很遺憾不能見面，但希望很快見面，今後也會展現出更好的面貌。」
記者羅凌筠／綜合報導
防彈少年團7人中，Jin、J-hope、SUGA正在軍中服役，RM、Jimin、V、柾國也準備即將入伍，不過這絲毫不影響BTS的人氣，本屆全球粉絲票選獎，由防彈少年團、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE、ENHYPEN、林英雄、ATEEZ、NCT DREAM、Stray Kids、SEVENTEEN和TWICE獲得。
此外，RIIZE、ZEROBASEONE獲得最佳新人獎；東方神起獲得啟發成就獎；INI獲得最佳亞洲男子組合獎；Kep1er獲得最佳亞洲女子組合獎；TREASURE獲得Galaxy Neo Flip藝人獎。
今日MAMA盛典由Somi主持，李泳知、LE SSERAFIM恩採、ZEROBASEONE章昊開場，人氣嘉賓&TEAM、Dynamic Duo、ENHYPEN、JO1、INI、JUST B、Kep1er、TOMORROW X TOGETHER、東方神起、xikers和YOSHIKI接力演出。
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