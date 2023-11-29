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NBA／K湯本季開季慢熱另有隱情！美媒：將成為自由球員有談約壓力

▲金州勇士射手Klay Thompson本季狀態不佳，糟糕的出手選擇可能是導致他手感低迷的一個重要原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson本季狀態不佳，糟糕的出手選擇可能是導致他手感低迷的一個重要原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

身為「浪花兄弟」成員的金州勇士（NBA）球星Klay Thompson，本季依舊以慢熱開啟賽季，這也成為勇士近期戰績不佳的主因，其中長期關注勇士比賽的《ESPN》記者Kendra Andrews就指出，「本季Klay Thompson的低迷表現與以往不同，即將成為自由球員的他受到了談約壓力。」

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記者Kendra Andrews表示，「Klay Thompson因為即將成為自由球員，受到了談約上的壓力，在今年比賽中Thompson明顯比以往更加沮喪，不僅會坐在板凳末端，也會在不佳的出手後拍打自己的頭，其中更在25日對決馬刺時，在上半場結束因為吞下個人第二次犯規，沮喪地丟擲毛巾，然後離開場上走向休息室。」

根據《Second Spectrum》數據顯示，雖然Klay Thompson在近3戰中有2場得分超過20分，但在開季時連13場比賽得分未達20分，已是Thompson自新秀年以來最長的得分乾旱期，儘管Thompson本季在三分線上接球跳投命中率排名聯盟前5，但Thompson在26位至少出手70次三分以上的選手中，命中率排名倒數第五名。

本季是Klay Thompson與勇士5年1.89億美元合約的最後一年，Thompson先前受訪時就透露願意留在勇士，且新合約將可能Thompson職業生涯最後一份合約，但礙於新版CBA（勞資協議），勇士陣營將很難給出頂薪續約，目前則是先暫緩與Thompson的續約談判。

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