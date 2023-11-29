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NBA／勇士失去管理D.Green的底氣　ESPN：無論他做什麼球隊都挺他

▲Draymond Green的脾氣已經開始傷害球隊，最近兩季他的一些行為將自己和球隊置於困境之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green的脾氣已經開始傷害球隊，最近兩季他的一些行為將自己和球隊置於困境之中。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今年開季身陷危機，Draymond Green的情緒一直以來都是一把雙面刃，但這幾年他割傷球隊的情況越來越嚴重。根據ESPN記者Kendra Andrews的報導，勇士已經失去了對他進行行為約束的底氣，因為在上一季球隊也並沒有對Jordan Poole揮拳事件追究責任。

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去年季前Green對前隊友Jordan Poole揮拳破壞了勇士的化學反應，總教練Steve Kerr表示球隊從未真正從這一事件中恢復過來，Green也坦言這一行為改變了他領導球隊的方式，以及更衣室的氛圍。

今年開季類似的情況又發生，Green在和灰狼的比賽中為了在衝突中力挺隊友，用手臂扼住Rudy Gobert的頸部，這一行為導致他被聯盟禁賽5場。雖然對於內部的傷害可能不如去年嚴重，但在Stephen Curry因傷缺陣的情況下，顯然來的不合時宜。

在一開始選擇為Green辯護後，Kerr在聯盟開始進行禁賽的第2天對自家明星大前鋒做出批評，稱其行為「不可原諒」，並補充說球隊必須想出辦法確保他不會再次越過那條線。

但是勇士可能無法嚴厲的指責Green的行為，並對其做出約束。根據ESPN報導，「無論Green做什麼，勇士隊都會選擇支持他」，一位球隊消息人士表示：由於未能追究Green對Poole揮拳的責任，勇士隊已失去了對其進行紀律處分的籌碼。

報導中也指出，Green已經就Gobert事件向他的團隊道歉，而每個人都接受了。

勇士隊今年夏天和Green重新簽下一份4年總價值1億美元的續約合同，因為他仍然是球隊的重要組成部分——尤其是在防守方面。在過去的兩個賽季中，這位8次入選最佳防守陣容的球員，在作為主要防守者的情況下，將對手的投籃命中率限制在41.6%，根據Second Spectrum的數據，這是156名至少防守700次投籃的球員中的最低數字——但一位球隊消息人士表示，一旦Green不再擁有這樣的效率球員，這種容忍可能就會被耗盡。

這不會是這個賽季的事，當然也不會改變Draymond Green對待比賽的方式。

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