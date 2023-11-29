NBA／魔獸恐不回台灣效力！正尋求加盟歐洲球隊或澳洲NBL
在上季來台加盟T1聯盟效力雲豹的「魔獸」Dwight Howard，隨著NBA已經開季，至今仍未找到新東家，但在今（29日）根據《BasketNews》指出，「Dwight Howard正積極探詢去歐洲打球的機會，除此之外澳洲NBL也是Howard考慮的加盟選項之一。」
記者張志宇/綜合報導
《BasketNews》透露，負責Dwight Howard歐洲事務的ProBasket Consulting與Brightside Sports，正在歐洲積極為Howard探詢機會，包括歐洲籃球聯賽與歐洲盃籃球賽，其中澳洲NBL也是考慮選項，該消息也獲得澳洲NBL官方證實。
但根據《ESPN》表示，Dwight Howard在簽下合約前，會希望合約中有可以脫逃選項，因為Howard的首選仍是回到NBA，屆是若NBA進行至球季中，Howard也就有機會立刻重返美國打球，延續自己第18年的NBA生涯。
「魔獸」Dwight Howard上季加盟T1桃園永豐雲豹，在20場出賽中共有 19 次雙十演出，場均抓下16.2顆籃板超越聯盟元年籃板王阿提諾（William Artino）的15.7顆，順利將年度籃板王收進口袋。
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