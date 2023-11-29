影／Green結束5場禁賽遭狂噓 又被吹技術犯規、還發生致命失誤
NBA勇士今(29日)浪費多達24分領先，在終場前7.1秒遭國王Malik Monk投進致勝球，且Stephen Curry的絕殺大號三分球沒進，在晉級季中錦標賽中遭淘汰。
記者廖聿偉/綜合報導
勇士在最後關頭遭翻盤，Andrew Wiggins上籃幫助勇士在59秒還領先5分，未料勇士卻連續發生兩次失誤，讓國王有機可乘。
勇士Draymond Green本場比賽結束了5場禁賽，重返戰場，但遭到沙加緬度國王球迷狂噓，且第四節又捲入爭議，吞下一次技術犯規，且終場前29.1秒發生低級傳球失誤，也間接導致球隊輸球。
總計 Green在第四節繳出0分、0籃板、0助攻、0抄截、1失誤和3犯規的成績單，也成為眾矢之的。
Andrew Wiggins和Stephen Curry都攻下29分，無奈仍難以拯救球隊，勇士近10場苦吞8敗，戰績8勝10敗，已滑落至西區第10。
此場比賽，國王當家球星De'Aaron Fox轟下29分，致勝功臣 Malik Monk板凳出發挹注21分，國王不僅拿下季中錦標賽晉級門票，同時戰績10勝6敗，穩居西區前6席次。