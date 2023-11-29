NBA／Steve Kerr兩次爭議決策讓勇士遭逆轉　換下M.Moody讓人費解

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而Kerr則是在比賽中做出幾次有待商榷的判斷，他在第四節選擇換下今晚出戰13分鐘，得到11分2助攻1進攻籃板、沒有失誤、4次出手全部命中的Moses Moody。
對此他給出的解釋是：「我們需要讓Wiggins上場來守De’Aaron Fox。我們決定將Klay帶進決勝陣容之中。我們考慮過讓他（Moody）留在場上，但最終還是做出這個決定。」
而另一個更明顯的錯誤，在於他對於Stephen Curry進攻犯規的挑戰，後者明顯的伸出腳去影響防守隊員，最終的結過自然是挑戰失敗。而且導致球隊在讀秒時刻沒有暫停可用。
Kerr對於他的主力球員，一向都選擇力挺和支持，給予他們充分尊重。這或許可以說明為什麼他會做出這樣的調度。但是，在這場比賽前，由Curry、Thompson、Green、Wiggins、Kevon Looney組成的陣容，每100 回合要輸12.2分。
但在目前的情況下，勇士隊需要一個人做出正確的決定，將他們導回正軌。而Kerr必須得是那個人，但他今晚在操作上的表現並不理想。
勇士輸掉近10戰中的第8場賽事，但Kerr對於自己的球隊仍有信心，「我們並沒有輸到崩盤，現在賽季剛開打，我們輸掉了很多勢均力敵的比賽，在影片中都能看到這一點。我們必須要改進犯規和失誤，如果我們能做好這兩件事，將會變得非常棒。」