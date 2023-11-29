NBA／國王超級大逆轉124：123淘汰勇士　Curry絕殺大號三分球失敗

NBA／Steve Kerr兩次爭議決策讓勇士遭逆轉　換下M.Moody讓人費解

▲勇士總教練Steve Kerr在對上國王的比賽中，做出一些讓人質疑的調度。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士總教練Steve Kerr在對上國王的比賽中，做出一些讓人質疑的調度。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士隊在一場勢均力敵的比賽中，以123:124輸給了沙加緬度國王隊。總教練Steve Kerr在末節的幾次調度很有爭議，這些糟糕的決策很可能是導致球隊輸掉比賽的主因。

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勇士開季就因為傷病、球員低潮和Draymond Green的情緒控管問題，而遇到一些麻煩。而這場比賽遭到逆轉，似乎就是他們所面臨困境的一個縮影。此役Klay Thompson依舊進行一些勉強出手，Green則再次對於判決反應過度，Chris Paul和Gary Payton II則因為傷病提早退出比賽。

而Kerr則是在比賽中做出幾次有待商榷的判斷，他在第四節選擇換下今晚出戰13分鐘，得到11分2助攻1進攻籃板、沒有失誤、4次出手全部命中的Moses Moody。

對此他給出的解釋是：「我們需要讓Wiggins上場來守De’Aaron Fox。我們決定將Klay帶進決勝陣容之中。我們考慮過讓他（Moody）留在場上，但最終還是做出這個決定。」

▲Moses Moody攻下20分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Moses Moody今晚出戰13分鐘，得到11分2助攻1進攻籃板、沒有失誤、4次出手全部命中。（圖／美聯社／達志影像）
而另一個更明顯的錯誤，在於他對於Stephen Curry進攻犯規的挑戰，後者明顯的伸出腳去影響防守隊員，最終的結過自然是挑戰失敗。而且導致球隊在讀秒時刻沒有暫停可用。

Kerr對於他的主力球員，一向都選擇力挺和支持，給予他們充分尊重。這或許可以說明為什麼他會做出這樣的調度。但是，在這場比賽前，由Curry、Thompson、Green、Wiggins、Kevon Looney組成的陣容，每100 回合要輸12.2分。

但在目前的情況下，勇士隊需要一個人做出正確的決定，將他們導回正軌。而Kerr必須得是那個人，但他今晚在操作上的表現並不理想。

勇士輸掉近10戰中的第8場賽事，但Kerr對於自己的球隊仍有信心，「我們並沒有輸到崩盤，現在賽季剛開打，我們輸掉了很多勢均力敵的比賽，在影片中都能看到這一點。我們必須要改進犯規和失誤，如果我們能做好這兩件事，將會變得非常棒。」

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