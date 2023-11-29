SEVENTEEN奪MAMA年度大賞「最佳專輯」 勝寬淚謝ASTRO已故文彬
2023年MAMA頒獎典禮今（29）日在日本東京巨蛋舉行，SEVENTEEN努力9年，終於拿下年度最佳專輯大賞，勝寬提到ASTRO已故團員文彬忍不住哭了：「我想對一直愛著、支持著我們的朋友彬兒說聲謝謝。」
記者羅凌筠／綜合報導
Woozi回憶出道以來因為成員多達13人，一直被唱衰「太多人了，絕對不行」，所幸克拉（粉絲名稱）一路不離不棄，珉奎也承諾團員會一直在舞台上繼續跳舞唱歌，負傷現身的隊長S.COUPS說：「多虧克拉，我們才能續約，還能拿到這個獎。在歌手生涯中能夠獲得這個獎項，非常感謝。」
MAMA頒獎典禮由朴寶劍主持，「少女時代」秀英以湖水綠中空禮服走紅毯，與男友鄭敬淏分別擔任頒獎人。防彈少年團（BTS）抱走年度偶像、SEVENTEEN以《FML》抱走年度專輯、大勢新人女團NewJeans勇奪年度藝人，她們的歌曲《Ditto》橫掃年度歌曲。
SEVENTEEN、NewJeans抱走最佳男團、女團；TREASURE、LE SSERAFIM奪得最佳舞蹈表演男團、女團；ATEEZ、(G)I-DLE獲頒最受歡迎全球表演男團、女團；BTS成員Jimin、BLACKPINK成員Jisoo抱走最佳SOLO男、女歌手；BTS成員柾國、BLACKPINK成員Jisoo奪得最佳舞蹈表演男、女歌手。
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