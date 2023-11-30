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NBA／Russell砍全場最高35分再送9助攻！湖人133:107賞活塞15連敗

▲湖人靠著D'Angelo Russell轟下全場最高的35分，並外帶9助攻、4籃板，率領湖人以133:107賞給活塞15連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人靠著D'Angelo Russell轟下全場最高的35分，並外帶9助攻、4籃板，率領湖人以133:107賞給活塞15連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯湖人今（30日）在客場對陣聯盟爐主底特律活塞，湖人靠著D'Angelo Russell轟下全場最高的35分，並外帶9助攻、4籃板，率領湖人以133:107賞給活塞15連敗，15連敗也是本季NBA最長連敗紀錄。

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首節湖人就火力全開，透過D’Angelo Russell與Anthony Davis分別砍進 13分與11分，在首節就建立起38:24領先優勢，隨後在次節雖活塞防守加壓，但依舊被湖人打出27:24的攻勢，上半場結束湖人以65:48領先活塞。

來到第3節湖人再度打出36:28領先優勢，帶著101:76領先25分進入末節，末節也早早淪為垃圾時間，湖人今首發陣容僅有D’Angelo Russell出場超過30分鐘，其餘皆在30分鐘以下，終場湖人就以133:107賞給活塞15連敗，活塞現也以2勝16敗排名聯盟爐主。

湖人LeBron James今僅出戰29分鐘，全場19投6中，攻下25分、8籃板、4助攻，Anthony Davis則是出戰29分鐘，攻下28分、16籃板與4助攻，D’Angelo Russell出戰34分鐘拿下全場最高的35分。

活塞狀元少主Cade Cunningham全場則是僅出戰23分鐘，拿下15分、5助攻、4籃板，正負值為全場最低的-33。

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