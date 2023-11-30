NBA／國王超級大逆轉124：123淘汰勇士　Curry絕殺大號三分球失敗

影／Green剛復出就被吹技術犯規！Curry痛批裁判吹罰過於愚蠢

▲勇士一哥Stephen Curry痛批裁判吹判Draymond Green技術犯規過於愚蠢。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士一哥Stephen Curry痛批裁判吹判Draymond Green技術犯規過於愚蠢。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA金州勇士在昨（29日）客場對陣沙加緬度國王，其中這也是勇士防守核心Draymond Green遭5場禁賽後的首場比賽，但卻在賽中馬上被裁判盯上並領到一次技術犯規，在賽後也讓勇士一哥Stephen Curry痛批裁判吹判過於愚蠢。

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當時比賽進行至末節，Draymond Green認為國王後衛Malik Monk在進攻中，有翻球違例的嫌疑並隨即向裁判抱怨，邊抱怨時還做出翻球手勢，但裁判不但沒有理會，反而對Stephen Curry送出一次個人防守犯規，同時再補上技術犯規給Draymond Green。

賽後Stephen Curry也針對此吹罰表示，「當時我也在在Draymond Green身後做出翻球手勢，但裁判給他技術犯規，就只因為裁判認為他在當下會做出別人預期他會做的事情，當時我告訴Green，比賽進入末節我們得專心打球，那個判罰鐵定是愚蠢的判決。」

昨（29日）勇士一度領先達24分，但國王下半場火力回穩逐漸拉近比分，來到末節勇士還領先9分，但未料Malik Monk在剩7.1秒時正面打板投進中距離後仰跳投，率領國王以124:123逆轉勇士，晉級季中錦標賽8強，勇士則遭到淘汰。

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