魏德聖《BIG》灑1億成本！陷郭台強資產糾紛 反擊「惡魔首領」
導演魏德聖、主要演員鄭又菲、曾沛慈、田中千繪、努拉、夏宇童、周厚安、謝以樂、曾珮瑜、于卉喬、黃采儀、王夢麟、滕韋煦、賴銘偉、馬志翔、廖慧珍等人今（30）日一起出席電影《BIG》媒體見面會。魏德聖談到與郭台強之間的債務糾紛，以「惡魔軍團首領」形容對方，「不管怎麼樣都奮戰到最後。」他也透露，花了大概約1億的成本製作、行銷電影《BIG》。
記者吳雨婕／台北報導
導演魏德聖2011年拍攝電影《賽德克・巴萊》，獲得中影董事長郭台強投資，雙方衍生出一筆4500萬元的債務糾紛，遭中影董事長郭台強申請強制執行，要求查扣魏德勝的薪資、報酬等，魏德聖自認被設局，對郭台強提起詐欺告訴，台北地檢署先前傳喚魏德聖出庭後，昨（29）日上午為釐清案情，傳喚郭台強出庭，郭台強對於被控詐欺，笑稱「怎麼可能」，並批魏德聖不知道感恩惜福、大頭病。
魏德聖談到電影《BIG》光是製作、行銷，就花了大概1億的成本，主要是花在美術、動畫上，他直言主要壓力來自於票房，目前累積總共票房約有770萬左右。魏德聖談到與郭台強的互告一事，回應：「我不要去回應你們都聽不懂的內容，我以《BIG》動畫裡對抗惡魔那段來講，不管怎麼樣都奮戰到最後。」
魏德聖表示，對方講他的，而自己有自己的想法，「我都花了半年時間才搞懂（資產糾紛），一時之間不會了解太多。」接著一邊比劃，一邊開玩笑的說：「我的頭多大？就這麼大。」媒體追問，是否覺得對方（指郭台強）是惡魔？他不諱言的表示：「是惡魔軍團首領。」以輕鬆的方式應對，魏德聖也提到，心情還好，似乎沒有受到這些風風雨雨影響。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁