隋棠撞衫小18歲王淨不甘示弱！《非殺人小說》爬上對方男友床
劉冠廷、隋棠、王淨領銜主演犯罪推理影集《非殺人小說》，今（30）日曝光新一波劇照，43歲隋棠飾演的空姐「林夢」身穿一襲紅洋裝出現在老舊社區，撞衫25歲的王淨，還與她男友劉冠廷搞在一起。隋棠對於角色的想法，「林夢就像一朵美豔的玫瑰花，看似惹人憐愛卻也可能帶著刺。」
記者蔡依庭／綜合報導
《非殺人小說》改編作家李桐豪的同名小說，故事以一起公寓大樓的離奇命案為開端，層層揭開一連串意外的發展。王淨飾演劉冠廷女友，有別於以往活潑甜美的形象，和隋棠同樣一身紅洋裝，神色陰冷、神祕。另外，負責追查兇手的員警由卜學亮及郭文頤（大文），老鳥搭菜鳥的趣味組合，為難解命案帶來意想不到的轉折。
隋棠在劇中美豔形象烙印在每層的住戶心中，似是純真、似是冷酷，真真假假的形象讓人捉摸不清，卻離奇橫屍在公寓。王淨此次嘗試全新挑戰，飾演一個深愛男友的平凡女孩，看起來日常卻又帶著詭譎，她坦言：「難度很高，但演得又累又過癮。」男主角劉冠廷認為，越投入角色越感覺到身上沈重的罪惡，複雜的命案加上情愛糾葛的兩難，殺青後花了好些時間才慢慢走出角色。
卜學亮飾演老鳥警察，之前和王淨在《人選之人—造浪者》是高層和下屬的關係，這次再次合作，為了釐清案情而交手，王淨說：「每次跟亮哥對戲都覺得很舒服，羨慕他輕鬆又具生活感的表演，有亮哥在旁邊幫忙，好像可以更容易表現出小路當下的心情。」金馬入圍導演柯貞年執導、王牌監製王小棣聯手出品《非殺人小說》，預計2024年1月於CATCHPLAY+影音平台登場。