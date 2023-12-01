中國黴漿菌比台灣抗藥性更強？醫曝類似基因「一直都在」

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近期中國北方多種呼吸道疾病活躍，黴漿菌疫情日前也備受討論，擔心台灣也有黴漿菌大肆流行的情況。黃玉成說明，黴漿菌是最小的細菌，臨床上有些表現與病毒相似，表現上以上呼吸道感染為多，再來是口咽炎、氣管炎、支氣管炎等，通過症狀治療，即使不使用抗生素，也會慢慢好起來。
此外，黃玉成補充，只有約3%到10%黴漿菌感染會出現肺炎，但以一般住院患者、社區性肺炎感染來說，黴漿菌佔比落在15至35%不等，比例並不低，是一直都存在於社區與環境內的一種細菌。
黃玉成表示，有些臨床上咳嗽較久的患者，醫師會懷疑黴漿菌感染，有時會採取假設性的治療、開抗生素治療，而依據長庚醫院快速鑑定檢測資料，該院醫師針對懷疑是黴漿菌感染的個案進行PCR採檢，每個月都有百件以上檢測，但僅有6月1件、7月0件、8月1件、9月1件、10月3件的零星個案。
📍台中日韓抗藥性基因同源
至於有民眾擔心目前在中國活動的黴漿菌抗藥性較高，是否會有影響台灣的疑慮，黃玉成表示，黴漿菌抗藥性最早是在2000年的日本發現，台灣第一例發現具有抗藥性的黴漿菌感染個案就是他在林口長庚診斷的。
黃玉成說，當時個案甚至嚴重到需要使用葉克膜，且兄妹都同時確診，當時為了確認還做了切片化驗、送美國疾病管制與預防中心（CDC），最終確認了其抗藥性基因。
後來持續有針對黴漿菌抗藥性基因的臨床研究，黃玉成說，林口長庚也針對2016到2018年的個案進行研究，發現抗藥性已經升高到53%，較往年研究增加，2017年4月到2019年的研究則顯示，帶有抗藥性基因的黴漿菌比例更提高到77%上下。
不過，黃玉成說，已有多項研究針對黴漿菌的基因型進行檢驗，發現台灣的黴漿菌抗藥性基因與日、韓、中菌相似，換言之，其實東亞黴漿菌的抗藥性都是同源的、一直存在於社區的，要說抗藥性不同的黴漿菌進入台灣有些牽強，但只要民眾有戴口罩、勤洗手，就算有進來也不會有大流行。