中國黴漿菌趨緩！台灣危機解除？黃立民揭「2危險因素」
近期各界關注台灣本土黴漿菌疫情，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，由於台灣已經4年沒有流行黴漿菌、周邊國家又有疫情流行，2大因素影響下，台灣未來1到2個月流行風險仍高，若中國相關疫情趨緩對台灣有利，但其影響恐怕仍會持續一段時間。
記者林志怡／台北報導
針對台灣黴漿菌傳播風險，黃立民說明，雖目前該種細菌呈現低度流行，但台大醫院的黴漿菌抗體陽性與感染中個案數都有增加情況，且台灣已經長達4年沒有流行黴漿菌，在周邊國家出現流行疫情的情況下，自然流行機會大增，未來1到2個月期間很難避免流行。
至於今（1）日衛福部疾管署指出，依據目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已經下降，是否代表相關疫情威脅減弱？黃立民認為不然，他指出，黴漿菌疫情趨緩速度很慢，不會像流感等其他傳染病一下就下來，與其潛伏期長有關。
黃立民解釋，黴漿菌的潛伏期長達2週，帶菌時間也會比較久，所以相關疫情如果要降溫，需要花更長的時間，不過他並不確定台灣目前對於中國疫情的掌握到什麼程度，中國也並未公布其黴漿菌感染數，但若中國疫情有趨緩，對台灣仍是件好事。