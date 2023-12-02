國民女友羅嘉翎領軍！跨領域金牌英雄　齊聚新北耶誕城運動派對

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含金量超高的陣容現身新北歡樂耶誕城，讓親子體驗各種不同運動項目的樂趣，並連續兩天都舉辦粉絲簽名會，大大回饋粉絲們一整年的支持。
運動體驗讓現場小朋友們可以體驗平時不容易接觸到的運動項目，包含了田徑跨欄、滑步車、羽球、壘球、舉重、跆拳道擊破木板等。現場小朋友們都十分踴躍參與，藉此讓民眾可以更認識亞奧運項目！
不同領域的金牌選手、教練們一字排開光芒四射，同時也為現場民眾分享今年的比賽心得以及接下來的規劃與期許。
唐承浩教練率隊在今年亞洲盃取得五戰全勝佳績，取得第一屆世界盃混合慢速壘球資格，現場他向大家介紹了混合慢速壘球，並且也希望未來有機會能持續向大家推廣這項運動。
第一次參加世大運就踢下銀牌的19歲跆拳道新星黃映瑄分享：「能夠在世大運踢出好成績要感謝家人、朋友以及教練及隊友們的支持，賽前教練給予我很多動作及策略的指導，嘗試了很多新的動作及戰術，最後能夠才能踢出好成績，也希望自己未來能繼續進步。」
東京奧運銅牌跆拳道甜心羅嘉翎在出國前夕也特地出席了這場盛會，她向現場觀眾們分享：「為了取得巴黎奧運的積分，今年從年初到現在陸續參加了十幾場的賽事，在週日也要前往英國曼徹斯特參加年終大獎賽，為爭取巴黎奧運參賽資格繼續努力。」
今年在成都世大運拿下羽球混合團體金牌的成員之一柏禮維，剛結束中國羽球大師賽就抵達現場與民眾見面，他很開心地表示：「世大運混合團體項目一開始可能沒那麼被看好，最終能與隊友們在成都拿下金牌真的感到特別開心。而中國大師賽後，今年賽事也告了一段落，希望把握接下來這個月，再把自己的體能及技術調整好，迎接明年的賽事。」
連續參加三屆奧運並列田徑史上最多的陳傑最近剛晉升爸爸的身份，也特地抽空前來分享：「今年田徑的賽事都已經告一段落了，而我自己將會持續為明年的巴黎奧運來努力，在前往成功的道路上，希望大家可以給我以及所有台上的選手們加油。而參加三次奧運分別在不同的國家，而參賽時的年紀也不同，每一次都有不一樣的心境。但一樣的就是每一次都能受到國人們的支持鼓勵，這是我覺得最感動的。」
目前我國唯一在奧運拿下雙金的舉重國手許淑淨也來到現場，好久不見的她與大家分享近況：「前陣子剛從帛琉回國，代表我國外交部前去帛琉做舉重的交流，把經驗分享給當地的選手們，而比較有挑戰性的部分就是要進行全英文的交流，很開心能夠完成這個難忘的任務，回國後的規劃是繼續把把博士班論文完成。」
同樣剛完成中國羽球大師賽返國就趕到現場的白馭珀分享：「今年是我選手生涯中在一年中參賽最多場次的一年，這過程中充滿著許多的挑戰，賽場上面對到都是最頂尖的選手，讓我發現了許多自身的問題進而去調整，在這樣的過程中收穫了很多，困難中同時收到了許多的加油與善意，讓我因此有患難見真情，風雨生信心的感受。」
里約奧運國手並在雅加達亞運收穫一銀一銅的自由車國手黃亭茵與大家分享：「今年是賽事非常密集的一年，無論是場地賽、公路賽都不斷地在備戰及出賽，很可惜今年的公路賽沒有取得奧運的資格，但在亞運比完之後萌生強烈的念頭，希望能夠繼續拼戰巴黎奧運，所以接下來會努力在場地賽的奧運資格，請大家為我及所有選手們加油。」
除了舞台活動之外，選手們分別在攤位進行了粉絲簽名會，兩天都吸引了許多的粉絲前來近距離接觸，現場也聽到民眾不斷為選手們加油打氣，週末兩天的運動派對在運動明星們的加持下更加熱鬧。
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查爾斯運動行銷的負責人及經紀人 Charles 表示：「首先要感謝新北市體育處的邀請及大力協助，讓我們有這個機會邀請選手們來到現場與民互動，那更感謝選手們排除萬難親自來到現場，像是剛當爸爸的陳傑、剛下飛機的馭珀及禮維、隔天就要出國比賽的嘉翎、從南部特地北上的淑淨和亭茵等，大家都很期待並且感謝民眾們對他們的支持。一直希望能有這樣的場合，把選手們帶給體育圈外的民眾認識，真的很開心能在這次完成了。我們未來會持續地規劃類似的活動，讓大家能更關注選手、更關心我們的運動賽事！」