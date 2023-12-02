亞錦賽／王貞治今首登大巨蛋！中華隊完整名單、賽程與轉播一次看

亞錦賽／辜仲諒親自開車載王貞治進場　傳承OH桑精神給中華隊

▲世界全壘打王「OH桑」王貞治為台北大巨蛋開出歷史性第一球，台北市市長蔣萬安與棒協理事長辜仲諒陪同導覽球場。（圖／記者陳明中攝）
▲世界全壘打王「OH桑」王貞治為台北大巨蛋開出歷史性第一球，台北市市長蔣萬安與棒協理事長辜仲諒陪同導覽球場。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/台北報導

世界全壘打王「OH桑」王貞治今（2日）受邀擔任台北大巨蛋開球嘉賓，中華棒協理事長辜仲諒特別感謝棒球傳奇王貞治的參與，並分享了自己在日本求學時受到王貞治鼓勵，讚「OH桑」是對日本、台灣社會有極大貢獻的運動家，也希望將他的精神傳承給中華隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
83歲的王貞治在下午抵達台北大巨蛋參加球場導覽，除了台北市長蔣萬安、棒協理事長辜仲諒和世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari之外，郭泰源也在一旁陪同，並乘坐高爾夫球車前往場內，王貞治與蔣萬安並排坐著，並由辜仲諒親自駕車。

「很高興站在這裡見證華人第一個巨蛋的開幕。」辜仲諒表示，「特別感謝王貞治，當年中職開打時他就是開球打者，今天再次有他見證大巨蛋啟用的歷史時刻，我想大家都知道，他時時刻刻透過朋友關心台灣的棒球。」

辜仲諒說，王貞治不僅是日本的全壘打王，也是他心目中的棒球之神。他提到王貞治的國籍仍是中華民國，非常令人感動，「他不止是一位優秀運動員，更是對日本和台灣社會有極大貢獻的運動家。」

談到自己與王貞治的關係，辜仲諒分享了自己的成長故事。他在13歲赴日，17歲時因父母結識王貞治，從他身上學到許多，「在我心目中，他是為國家、為社會有正面影響和能量的人，給予年輕人和小孩很多好的指導建議。」辜仲諒表示。

辜仲諒進一步談到王貞治對他的影響，「OH桑時常跟我說，『打不到球要好好檢討自己。』他給我的人生建議就是永不放棄，低潮就是苦練磨練最好的時候，不斷訓練，一直到突破為止。我也要傳授這種精神給中華隊。」

辜仲諒也感謝83歲的王貞治特別遠道而來見證台北大巨蛋的落成啟用，「當初我很擔心，不知道他的身體能不能負荷，但他的主治醫生和家人陪同，而且發現他走得比我還快，我就放心了。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

亞錦賽／中華隊大巨蛋首戰靠徐若熙保台！韓國教頭警戒：怕打不到

亞錦賽／中華隊準備好讓韓國輸　教頭郭李建夫：力量的對決！

亞錦賽／徐若熙首戰投韓國緊張　教頭郭李稱是好事：這是他的習慣

亞錦賽／明天一定要贏韓國！辜仲諒強調討回顏面：中華隊叫小賀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞