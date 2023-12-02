亞錦賽／辜仲諒親自開車載王貞治進場　傳承OH桑精神給中華隊

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「很高興站在這裡見證華人第一個巨蛋的開幕。」辜仲諒表示，「特別感謝王貞治，當年中職開打時他就是開球打者，今天再次有他見證大巨蛋啟用的歷史時刻，我想大家都知道，他時時刻刻透過朋友關心台灣的棒球。」
辜仲諒說，王貞治不僅是日本的全壘打王，也是他心目中的棒球之神。他提到王貞治的國籍仍是中華民國，非常令人感動，「他不止是一位優秀運動員，更是對日本和台灣社會有極大貢獻的運動家。」
談到自己與王貞治的關係，辜仲諒分享了自己的成長故事。他在13歲赴日，17歲時因父母結識王貞治，從他身上學到許多，「在我心目中，他是為國家、為社會有正面影響和能量的人，給予年輕人和小孩很多好的指導建議。」辜仲諒表示。
辜仲諒進一步談到王貞治對他的影響，「OH桑時常跟我說，『打不到球要好好檢討自己。』他給我的人生建議就是永不放棄，低潮就是苦練磨練最好的時候，不斷訓練，一直到突破為止。我也要傳授這種精神給中華隊。」
辜仲諒也感謝83歲的王貞治特別遠道而來見證台北大巨蛋的落成啟用，「當初我很擔心，不知道他的身體能不能負荷，但他的主治醫生和家人陪同，而且發現他走得比我還快，我就放心了。」
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