不能被遺漏！氣候元首峰會次日　4友邦為台灣接力發聲

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聖露西亞總理皮耶（Philip Joseph Pierre）表示：「現在是世界領袖為未來世代打造更安全環境的時候，在這場戰鬥中，台灣不能被遺漏。」
聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）指出：「我要提出中華民國（台灣）的情況，是氣候危機的一個可靠夥伴。聖克里斯多福及尼維斯堅信台灣作為一個島國，應被容許在攸關生存的聯合國政策驅動工具扮演有意義的角色。」
吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）強調：「針對我們所面對的一切挑戰，讓所有國家都參與因應誠屬必要，所以我呼籲聯合國會員國，認可中華民國（台灣）對協助因應氣候變遷挑戰、衛生議題等的貢獻。」
甫於10月上任的史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）也說：「所有的國家都應該是氣候行動協議及承諾的一部分，我們是一個緊密連結的全球社會，如果像台灣這樣不是協議締約方的國家都自願為地球和人民做出承諾，那麼我們其他國家可以並且必須做更多。」
戴羅素呼籲各國允許台灣未來正式參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的討論。他喊話：「主席先生，為使COP28發揮作用並確保所有的綠色倡議具有永續性，並與經濟發展的關鍵支柱相聯，任何人都不能被遺落。」
外交部表示，對於各國友人大力聲援台灣參與全球環保治理機制由衷感謝，台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，共同為全球氣候變遷做出正面貢獻。（編輯：韋樞）1121203