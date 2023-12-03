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明年台北燈節選址西門町遭疑部分在沒人處　蔣萬安允諾溝通調整

▲明年台北燈節將在西門町舉行。（圖／記者徐銘穗攝）
▲明年台北燈節將在西門町舉行。（圖／記者徐銘穗攝）

記者邱新博／台北報導

2024台北燈節將在西門町一帶舉辦，為期1個月，範圍涵蓋台北車站、機場捷運、北門等；但台北市議員郭昭巖指出，部分燈區設在無人無商圈之處，如何振興地方經濟？建議將燈區移至「中萬華」一帶的艋舺公園、萬華車站一帶。而觀傳局說明指出，場域選擇因評估具有交通優勢，而市長蔣萬安允諾，會持續溝通，看能否調整燈區。

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對於台北燈節選址，北市府觀光傳播局說明，燈節場域擇定西門町一帶，藉由周邊鄰近台北車站、機場捷運、台北捷運、長途客運及公車站的交通優勢，並搭配賞燈動線、集中布燈等因素綜合評估後，規畫於捷運西門站至北門站間的中華路兩側布置燈飾。

觀傳局表示，為串連冬季節慶氛圍，2024台北燈節活動規劃2階段亮燈，第1階段從明年2月2日至2月16日，將率先點亮街道妝點燈飾及西門站附近部分燈組，盼可帶動周邊商圈人潮及買氣。第2階段從明年2月17日至3月3日，將啟動全區亮燈及多元展演，活動包含開幕點燈、主燈秀、舞台表演、街頭藝人表演等。

除西門町主場域外，台北各大宮廟包含龍山寺、台灣省城隍廟、天后宮等，在春節至元宵節期間，響應燈節推出系列祈福活動及精緻花燈，各商圈亦有活動。

郭昭巖表示，台北燈節除了展示花燈外，更重要的目的是要藉由大型活動吸引人潮，帶動地方經濟與觀光發展，可是明年燈節卻有部分燈區設置設在無人無商圈之處，「要怎麼振興在地經濟？」郭昭巖質疑，在行旅廣場設置燈區，忠孝西路平時也不太有人潮，甚至周邊沒有商圈。

郭昭巖也建議，不如把燈區移到「中萬華」一帶，包含萬華火車站、光雕廣場等平時就有人潮的地方，才能帶動買氣，「沒有說不要擺放燈區，而是應該要換到有人、有商圈的地方。」

觀傳局長王秋冬說，議員的想法很好，未來會針對原計畫檢討；蔣萬安也允諾會持續溝通看是否有辦法調整燈區，會針對部分企業贊助的燈區盡量溝通。

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