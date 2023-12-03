明年台北燈節選址西門町遭疑部分在沒人處　蔣萬安允諾溝通調整

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觀傳局表示，為串連冬季節慶氛圍，2024台北燈節活動規劃2階段亮燈，第1階段從明年2月2日至2月16日，將率先點亮街道妝點燈飾及西門站附近部分燈組，盼可帶動周邊商圈人潮及買氣。第2階段從明年2月17日至3月3日，將啟動全區亮燈及多元展演，活動包含開幕點燈、主燈秀、舞台表演、街頭藝人表演等。
除西門町主場域外，台北各大宮廟包含龍山寺、台灣省城隍廟、天后宮等，在春節至元宵節期間，響應燈節推出系列祈福活動及精緻花燈，各商圈亦有活動。
郭昭巖表示，台北燈節除了展示花燈外，更重要的目的是要藉由大型活動吸引人潮，帶動地方經濟與觀光發展，可是明年燈節卻有部分燈區設置設在無人無商圈之處，「要怎麼振興在地經濟？」郭昭巖質疑，在行旅廣場設置燈區，忠孝西路平時也不太有人潮，甚至周邊沒有商圈。
郭昭巖也建議，不如把燈區移到「中萬華」一帶，包含萬華火車站、光雕廣場等平時就有人潮的地方，才能帶動買氣，「沒有說不要擺放燈區，而是應該要換到有人、有商圈的地方。」
觀傳局長王秋冬說，議員的想法很好，未來會針對原計畫檢討；蔣萬安也允諾會持續溝通看是否有辦法調整燈區，會針對部分企業贊助的燈區盡量溝通。