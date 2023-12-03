加薩重燃戰火　美國加大力道要以色列勿傷平民

我是廣告 請繼續往下閱讀
賀錦麗和奧斯汀今天的言論，是華府升高施壓，要求以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動焦點愈來愈南移的同時，行事要更加謹慎。
以哈戰火再起今天進入第3天，加薩走廊居民擔心目前的空襲和砲擊將是以色列地面行動進一步南移的前奏，若真是如此，他們恐被推進至一個愈來愈小的角落，甚至可能前進埃及。
加薩衛生當局表示，為期一週的休戰1日結束以來，已至少有193名巴勒斯坦人喪生，自以哈戰爭爆發以來更已有超過1萬5000名巴人丟了性命。哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列南部發動攻擊，造成1200人死亡，並有200多人被扣為人質，以色列因此矢言要消滅哈瑪斯。
賀錦麗在杜拜發表演說時表示，以色列有權自衛，但必須遵守國際法和人道規範，且已有「太多無辜的巴勒斯坦人慘遭殺害」。
賀錦麗告訴記者說：「老實說，平民苦難的程度以及加薩傳出來的照片和影片，都令人十分吃驚。」
奧斯汀則在以色列有必要保護加薩平民這方面，發表了迄今用詞最強硬的評論，說這是以色列「道義責任和戰略義務」。
奧斯汀承諾美國會支持以色列這個「世上最親密的盟友」，並表示他已敦促以色列官員大幅拓展加薩取得人道援助的管道。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上表示，該國將持續和美國以及國際組織協調，為加薩平民劃定「安全區」。
尼坦雅胡說：「這很重要，因為我們不想傷害人民，只是有強烈的慾望要毀了哈瑪斯。」
美國愈來愈強烈要求以色列，在加薩南部發動任何攻擊時必須縮小交戰區，並保障給非戰鬥人員的安全區。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121203
更多「以巴戰火再起」相關新聞。