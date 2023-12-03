健保總額成長率4.7%衝天花板！專家憂將漲保費　健保署回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過今健保會非醫界代表今批評，政府違法動用健保基金救點值，導致健保安全準備金水位下降，原先預估2026年才需要調漲的保費會提早於2025年調漲。
對此，健保署回應，因應新冠肺炎相關醫療費用自3月20日回歸健保支應，並加上疫後就醫人潮回流，而健保總額是前瞻性支付制度，112年健保總額於111年協商時未考慮新冠肺炎降級所產生的醫療費用影響，致各部門總額112年點值下降，爰健保署爭取預算補貼疫情對院所造成的影響。
健保署表示，經統計第1、2季各總額部門診斷為新冠肺炎及類流感案件，相較108年同期顯有成長，爰建議爭取預算方式就前揭案件相較108年同期增加費用點數，比照降級前之公務預算支應模式，以每點1元計算費用補入各該分區；補貼後如該分區平均點值未至每點0.9元者，再補至每點0.9元。經估算本項點值調節作為，112年第1、2季中醫、西醫基層及醫院部門，合計共須動支約51.33億元，其中中醫4.7億元，西醫基層5.65億元，醫院40.99億元。
有關預算來源，健保署建議動支其他預算編列「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，不足部分，由行政院112年以公務預算挹注全民健康保險基金240億元支應。健保署已於11月15日衛生福利部全民健康保險會提案討論，多數委員肯定醫界在疫情期間的貢獻，惟部分委員有不同見解。
健保署指出，前開補助費用預算來源原應由每年所編列的「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」支應，惟如當年度未使用則回歸健保基金；依此同理，如遇前開經費當年度所編預算不足，應從健保基金挹注支應。
政府112年挹注特別預算240億元至健保基金，供穩定健保運作使用。有關本次點值調節作為，健保署建議經費不足部分由前開預算支應，剩餘款項將滾入健保安全準備。以最新健保財估，112年撥補第1、2季點值51.33億元後，112年保險收支累計結餘1233億元，約當1.89個月保險給付支出；113年保險給付累計結餘1215億元，約當1.8個月保險給付支出，因此本案動用金額後，113年安全準備仍高於1個月保險給付支出，明年健保費率將不受影響。
健保署說，有關113年健保總額預算，規劃投入的預算金額，將用來擴大新醫療科技給付、增加兒童急重症照護、強化全人醫療照護、擴大居家/機構照護、建立跨院區域聯防、提升護理照護量能及強化醫管感染控制等各項工作，擴大健保資源使用效益，讓健保制度永續經營，給予民眾最健康的保障。健保署將持續關注給予醫療機構支持，以讓醫界有足夠量能，可以繼續提供醫療服務，並關注民眾醫療需求，確保民眾享有良好就醫品質。