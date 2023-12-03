▲近9成大腸癌發生於「這年齡」！　篩檢陽性未做大腸鏡檢風險最高增64%

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大腸癌篩檢助早期發現 減少死亡率、增加治癒率林先生因身體不適前往醫院看診，剛好符合大腸癌免費篩檢資格，醫院告知林先生並進行說明，林先生聽完後發現篩檢並不困難，因此便接受大腸癌篩檢，結果發現篩檢為陽性，進一步接受大腸鏡檢查確診為大腸癌第一期。
雖然是在偶然的情況下發現自己罹癌的事實，不過早期大腸癌事實上治癒率相當高，林先生積極配合手術切除病兆後，目前已是術後第2個月恢復狀況良好，後續僅需定期追蹤。
國健署表示，有些癌症早期不易發現，大腸癌就是其中一種，民眾應定期接受篩檢，才能找出潛「腸」危機，早期大腸癌（第0-1期）易治癒且5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率則剩不到2成，因此民眾應透過定期篩檢提早發現，並及早確診治療。
現在50－74歲民眾可每2年1次進行免費定量免疫法糞便潛血檢查篩檢大腸癌，國健署署長吳昭軍表示，實證研究指出，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率，因此應定期篩檢減少風險。
大腸鏡找出潛藏息肉 立即切除盡早阻斷癌前病變另外，根據癌症篩檢資料顯示，大腸癌篩檢陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人大腸癌。因此，除了定期篩檢，國健署也提醒，篩檢陽性者應進一步接受大腸鏡診斷，透過大腸鏡檢查找出隱藏在大腸中的息肉，大部分息肉在當下即可切除，不必另外手術，能儘早阻斷癌前病變發展為大腸癌。
國健署強調，篩檢陽性者，罹患大腸癌風險是一般族群的2、30倍，若超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險會增30%，而一直未做大腸鏡進一步確診，更會增加64%罹癌風險，因此篩檢陽性都應進一步接受大腸鏡檢查確保健康。
現在民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合篩檢資格，若要查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，也可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站https://escreening.hpa.gov.tw/Home查詢。
5癌篩檢「主動追陽」 協助民眾檢查、診斷、治療而今年6月1日起，健保署、國健署也推動「全民健保癌症治療品質改善計畫」，以人為中心，建立篩檢、追蹤到確診的完整機制，透過醫療院所共同合作，針對大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌5癌篩檢結果為疑似異常者開啟「主動追陽」模式，主動進行健康指導、說明後續檢查相關注意事項，
另外，也會協助民眾依其就醫意願安排進一步就醫診斷。國健署表示，民眾若收到篩檢異常的結果無須驚慌，只要遵循醫囑回到醫療院所進行進一步檢查，就能及早處置，配合後續追蹤、治療，將可降低癌症帶來的威脅、減少對個人及家庭的衝擊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60067
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