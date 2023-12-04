足球／温智豪1傳1射、黃偉傑登金靴榜首 台北競技3：0完封台電

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上半場第37分鐘，第3循環首度先發的邊後衛廖茂霖在禁區前緣遭犯規，台北競技自由球機會，由温智豪主罰，直接起左腳射進球門，這驚天一射不僅幫助台北競技先馳得點，更帶起團隊士氣。
下半場第57分鐘，陳宥霖持球推進在右路中圈妙傳給插上的楊佳宝，突破越位陷阱形成二打一機會，最後門前橫傳給黃偉傑射門得分，台北競技2比0領先。
10分鐘後台北競技攻勢再起，邊鋒黃聖傑積極逼搶造成台電失誤掉球，可惜送到黃偉傑腳下錯失單刀機會，不過温智豪拿回球權新主導第二波攻勢，陳宥霖右路大腳橫傳，温智豪左路回敲到門前，黃偉傑這次把握住了梅開二度機會，助隊拉開3比0鎖定勝利。
台北競技賽前2連敗且0進球，今天靠定位球開張並有2顆運動戰進球，台北競技總教練陳信安表示，「延續前兩場想進球的企圖心，不一樣的是有把握住，展現出贏球的渴望。」
陳信安大讚這是場團隊勝利，不論是先發還是替補的球員都有踢出應有的水準，其中「中場發電機」温智豪1傳1射更是功不可沒，「讓團隊士氣提高非常多，是今天場上表現最好的！」
「滿開心的，還想證明自己！」温智豪身為中華隊主罰自由球第一好手，多以助攻為主今天展現過人腳法直接攻門，「今年來到球隊，就想幫助團隊提升，本季個人數據沒有很好，但團隊成績比上季提升就好。」
前2場熄火的黃偉傑今天攻進2球，目前以11進球擺脫並列，暫居企甲本季金靴榜首，有望以18歲之齡成為最年輕獲獎球員，「想著今天一定要進球！」因為不想被本輪有進球的航源FC韓籍前鋒朱益成等人追上，結果直接刷新個人單季最佳紀錄，包含乙級和甲級聯賽3年來首次單季達雙位數進球，他也感謝隊友們屢屢好傳，自己要更加努力提升把握度。