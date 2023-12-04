▲國際志工日前夕　佳格「營養研習班」以營養衛教助志工回流

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7成志工是長者！佳格以愛樂活「營養研習班」助長者志工持續當志工長期關注長者營養健康的佳格食品集團，今年發起「以愛樂活營養安老計畫」，推出包含物資捐贈、營養衛教及志工媒合等一系列公益行動。其中，透過3家社福單位：台灣食物銀行聯合會、弘道老人福利基金會及老五老基金會協力調查發布的「台灣弱勢長者營養補給現況調查」顯示，做為弱勢長者扶助要角的志工居有7成以上超過50歲、5成以上超過63歲，長者志工的健康同樣需要被重視。
為感謝長者志工、並鼓勵持續投入志願服務，以愛樂活「營養研習班」邀請社福單位中的游離、曾任及現役長者志工參與，將社區中潛在的志工夥伴找回來「聚聚」，藉由免費健檢、營養師講座與營養知識闖關活動感謝志工付出，也讓志工們不要忘記社福單位的需要。
「志工是幫助弱勢長者的主力，而超過7成的志工是長者，他們同樣需要被重視。」佳格食品集團永續長陳文琪表示，以愛樂活「營養研習班」希望透過培訓志工正確營養知識，將知識活用於供餐、備餐等日常服務中，再搭配2.2萬罐物資援助，進而照顧到弱勢長者。巡迴活動開跑至今，已完成6場次、培力超過230位志工，盼能鼓勵志工持續參與志願服務，健全台灣弱勢長者營養防護網。
▲佳格以愛樂活「營養研習班」巡迴活動已完成6場次、培力超過230位志工
98歲最資深志工現身參與 熱血喊話「願當志工到最後一天！」今年98歲的南機場幸福食物銀行資深志工任奶奶也參與了佳格以愛樂活「營養研習班」活動，成為全台巡迴場最資深參與者。
任奶奶表示，一開始擔任志工是希望能在退休後多交朋友，如今已在南機場幸福食物銀行服務超過十年，深深感受到助人的快樂，很高興能參與佳格以愛樂活「營養研習班」學習營養知識，讓自己可以做更久，「我會一直當志工到最後一刻！」熱血喊話鼓勵現場志工們一同活到老、服務到老。
成功募集超過65位新血志願者 方荷生：是重要及時雨鼓勵長者志工持續服務的同時，佳格也於9月底啟動志工招募計畫，於「佳格以愛樂活」網站媒合社區民眾至社福單位服務。計畫啟動至今，已成功募集超過65位新血，投入弱勢長者送餐、電話關懷與居家訪視等重要工作。台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示「志工招募十分困難，每一位人力對社福單位都是重要的及時雨」。「佳格以愛樂活」網站(https://seniorcare.sfworldwide.com/)目前仍持續招募志工中，歡迎民眾一同加入弱勢長者服務行列。
佳格食品集團於今年發起的「以愛樂活營養安老計畫」，截至目前已完成(1)志工招募：協助三大社福團體招募超過65位志工；(2)志工培訓：於全台舉辦6場以愛樂活「營養研習班」、完成超過230位志工營養教育，並發出3000份營養衛教扇；(3)以定期配送方式捐贈2.2萬罐營養物資予弱勢長者，盼從人力、知識與物資三面向，完善社福體系，助長者營養安老。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60102
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