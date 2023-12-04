▲揮桿防癌攜手做公益　癌友身體力行挑戰全賽

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】台灣腸癌病友協會於11月24日上午舉辦第一屆「揮桿防癌」高爾夫球活動，參與其中的球友呂小姐憶及多年前她突然莫名爆瘦，並驚覺身上出現多處紅疹，原以為只是普通蕁麻疹求診多家皮膚科診所仍不見好轉，爾後更出現發燒不退等症狀。結果顯示白血球指數異常過高，最後經抽取骨髓檢驗醫師診斷確立為非典型惡性淋巴癌第四期。
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台灣腸癌病友協會糠榮誠醫師表示，近五成的癌症患者會有惡病質的現象，使得營養不良、體重減輕，建議平時應多補充營養，才有足夠體力戰勝癌細胞。有鑒於此，協會首次舉辦「揮桿防癌」高爾夫球活動，高爾夫這項運動看似輕鬆不費力，實則仰賴手臂、肩膀、核心等肌群共同出力方可完成。尤其比賽期間需步行長達8公里的路程，不但能達到鍛鍊心肺、關節活動度，更能提升肌耐力、促進血液循環等好處。本次活動目的為的就是讓球友們能齊聚一堂，切磋球技、互動交流之餘，同時也能常保身心舒暢。
高爾夫的英文為"Golf"，是由綠地 (Green)、氧氣 (Oxygen)、陽光 (Light)、以及友誼 (Friendship) 四個字所組成。呂小姐笑著說：「自從開始接觸高爾夫之後，看著藍天白雲綠地整個心情都跟著開闊了起來。」不過，即使生性樂觀的她也坦言，剛開始接受化療時，因藥物副作用導致體力大不如前，心情難免會受挫低落，然而在先生的鼓勵下呂小姐認識了一群志同道合的球友還經常一起到世界各地旅行打球。規律的運動以及正向的心態幫助呂小姐走出過往陰霾，邁向美好新人生。期待末來能有更多癌友共襄盛舉，共同參與下一屆「揮桿防癌」盛事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60109
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