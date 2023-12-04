南紡處分持股、估獲利逾31億 統一國際大樓股權歸統一完全持有
南紡今（4）日公告董事會決議處分統一國際大樓商場持分，預計處分利益約31億3100萬元。交易完成之後，統一國際大樓商場持份也完全歸統一所有，該大樓目前仍為誠品信義店，將營業到12月24日，之後統一將收歸自用，之前統一美麗事業董事長高秀玲就曾透露，該點未來將命名為「Dream plaza」。
記者許家禎／台北報導
南紡表示，考量集團營運投資策略及因應未來優化資產配置、長期財務規劃，董事會決議出售統一國際大樓商場持分給統一企業股份有限公司。透過資產活化，並將所取得的資金做更多元，更有效的運用，以多角化的面向迎接未來挑戰。
統一國際大樓商場位於臺北市信義區松高路11號地下二層至6樓之商場及地下三層至地下五層之停車場與相應之土地持分，共19.2535%持分，依持分計商場建物（含公設）面積約2943.71坪，地下平面停車位32個（面積約506.58坪），總價金49億3925萬元，交易相對人為統一企業股份有限公司，預計處分利益約31億3100萬元。
誠品信義店承租統一國際大樓商場營業，原本該大樓是由7家「台南幫」持有，包括統一旗下的統一國際、統一超、太子建設和統一企業，另外3家則是環泥建設、南紡以及坤慶國際開發。不過，去（2022）年6月統一公告，以地產交易的方式，回購環泥建設及坤慶國際手中22.98%持股。