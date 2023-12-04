名家論壇》單厚之／柯文哲失去的「蔡壁如們」

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盧秀燕和藍營小雞示範了，如何與柯文哲「不同台」、「不巧遇」，未來不會再有任何國民黨區域立委參選人趕跨越這條紅線。原本行程就少，被譏為「家裡蹲」、走不出去的柯文哲，陸戰必然非常艱困，很難靠空戰來補。
柯文哲昨天到達蔡壁如競總成立大會時，盧秀燕一行人已經離開，但現場仍有不少藍營支持者，柯文哲向群眾喊話說，總統當然要支持柯文哲、區域立委投蔡壁如，「政黨票方便的話也可以投民眾黨」，引發全場大笑。
可以想見，沒有11月18日和11月23日的藍白破局，昨天的場景應該會是柯文哲和盧秀燕一人一邊舉起蔡壁如的手高喊當選；柯文哲即便屈就副手，但副總統參選人還是高過直轄市長，盧秀燕必然要百般好話的稱讚柯文哲，呼籲支持者力挺「侯柯配」。
若藍白水乳交融，在台上台下一片「柯文哲當選」、「蔡壁如當選」聲中，柯文哲不用開口求，也必然有些藍軍支持者會將政黨票投給民眾黨。國民黨希望柯文哲支持者能更多的轉移給「侯柯配」，自然也不能阻止藍營支持者將不分區選票投給民眾黨。
柯文哲失去的不僅僅是蔡壁如這一個主場，還有國民黨將近70個區域立委參選人提供的機會。原本國民黨參選人都會心甘情願的把支持者動員到柯文哲的面前，藉由柯文哲提高自己的曝光度，也提供柯文哲跟藍軍支持者對話、爭取支持的機會，但柯文哲和民眾黨的「戰狼們」，卻硬生生斬斷民眾黨發展的機會，看著蔡壁如變成「別人家的小雞」。
藍白合激烈地破局或許符合民眾黨幕僚們的希望，讓他們能夠一吐怨氣、滿腹委屈獲得抒解，也符合白營支持者當下的情緒，進一步鞏固了同溫層，卻完全沒有拓展性。近日引起討論的「好喔，投柯」風波，充分反應了白營支持者在面對民調驟降後的無奈與錯愕，不再試圖與「非我族類」對話、不再試圖說服、擴大民眾黨的基本盤，只求情緒的宣洩，不計任何後果。
政黨領導人本來就該設定目標、帶領支持者一步步的朝目標邁進，但柯文哲和民眾黨的幕僚們，卻把民眾黨帶到懸崖邊、死胡同。口口聲聲要改變政治的柯文哲，卻把支持者都變成了孤臣孽子。原本應該將砲口指向民進黨、訴求政黨輪替的柯文哲，也只能轉向開酸趙少康和侯友宜，不斷的在藍白之間的恩怨上做文章，以免基本盤潰散。
柯文哲失去的不僅僅是蔡壁如一個主場，更是民眾黨發展、壯大的機會。即便明年國民黨無法勝選，四年之後柯文哲還是要面臨同樣的抉擇。今年的柯文哲遇到盧秀燕得避其鋒、繞著走，四年之後呢？民眾黨的戰狼們想過嗎？
●作者：單厚之／資深媒體人
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