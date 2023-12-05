日本旅遊爽拿錢！北九州免費送「5000元折價券」 領取攻略曝光
今年許多台灣人出國到日本旅遊，而日本福岡縣北部的「北九州市」為了促進當地觀光發展，宣布贈送海外旅客每人5000日圓（約新台幣1045元）電子折價券，從即日起至明年2月21日都能到指定地點領取，多個北九州景點、餐廳、購物商店都能使用，且人每到日本1次就能領取1次。
記者賴禹妡／綜合報導
北九州市為了提升觀光人潮，宣布贈送海外旅客每人5000日圓電子折價券，每人每到日本1次就能領取1次，出示護照後再填寫問券才能領取，限量3萬人。折價券適用於多個北九州景點、餐廳、購物商店，包含47間餐飲設施、42家購物商店，以及景點皿倉山纜車與爬坡車、門司港懷舊觀光列車潮風號、小倉城等，店家也會顯示「WELCOME！KitaQ」標誌供遊客辨認。
5000日圓折價券發放地點，包括北九州市綜合旅遊問訊處、北九州機場綜合旅遊問訊處、門司港懷舊海峽廣場、北九州市旅遊問訊處、TKP Garden City博多站築紫口（TKP Sunlife Hotel 3樓）、福岡機場（國際航線航廈 1 樓 HIS 旅行服務中心） 和關西國際機場（第一航廈 1 樓 HIS Visit Japan 服務台）。
除此之外，HIT廣島縣觀光聯盟也來台徵求特派員，只要民眾完成指定任務，到臉書社團「廣島魅力再發現！」登錄成為HIT廣島觀光大使，或註冊Visit-Hiroshima官方電子報，再填寫「廣島特派員活動報名表」，就有機會免費到廣島遊玩4天3夜，且還1人中獎2人同行。