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白爛貓家族現身新北歡樂耶誕城　萬坪公園燈區打造歡樂逗趣派對

▲新北歡樂耶誕城在萬坪公園燈區推出「白爛貓耶誕禮物屋」。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北歡樂耶誕城在萬坪公園燈區推出「白爛貓耶誕禮物屋」。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者吳嘉億／新北報導

正在進行中的「2023新北歡樂耶誕城」，今年除了有可愛的桑塔熊以及蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友登場外，更與台灣插畫家「麻糬爸」合作，以超人氣貼圖角色「麻糬爸與白爛貓家族」，由白爛貓、臭跩貓、麻糬及那條魚現身萬坪公園燈區及縣民大道人行道，打造最歡樂逗趣的耶誕派對。

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新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，縣民大道人行道上的「白爛貓的29個舞臺」，以白爛貓的日常生活為發想，融合新北市29個行政區的在地特色地景與美食，由白爛貓與好朋友們以逗趣的方式帶大家認識新北市各區文化特色，有趣巧思邀請大家一探究竟。

新北市政府觀光旅遊局指出，活動與台灣插畫家「麻糬爸」合作，於萬坪公園燈區打造「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，包含新府路入口意象「白爛貓的歡樂耶誕城」、新府路與文化路一側「白爛貓的驚奇禮物盒」、萬坪公園內中央「白爛貓的歡樂假期」、文化路一側「白爛貓陪你過耶誕」與文化路與民權路一側「白爛貓的狂歡派對」等五座主題裝置；另外還有三組大型白爛貓絨毛布偶開放近距離合照打卡，萬坪公園燈區更同步推出「白爛貓耶誕禮物屋」，歡迎大家來好玩、好拍又好買的「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，感受耶誕氛圍。更多活動資訊可到新北市觀光旅遊網新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。

▲「白爛貓的歡樂耶誕城」，白爛貓集結好友們在拱門上歡迎大家進入白爛貓的甜蜜耶誕派對。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲「白爛貓的歡樂耶誕城」，白爛貓集結好友們在拱門上歡迎大家進入白爛貓的甜蜜耶誕派對。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

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