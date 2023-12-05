白爛貓家族現身新北歡樂耶誕城 萬坪公園燈區打造歡樂逗趣派對
正在進行中的「2023新北歡樂耶誕城」，今年除了有可愛的桑塔熊以及蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友登場外，更與台灣插畫家「麻糬爸」合作，以超人氣貼圖角色「麻糬爸與白爛貓家族」，由白爛貓、臭跩貓、麻糬及那條魚現身萬坪公園燈區及縣民大道人行道，打造最歡樂逗趣的耶誕派對。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，縣民大道人行道上的「白爛貓的29個舞臺」，以白爛貓的日常生活為發想，融合新北市29個行政區的在地特色地景與美食，由白爛貓與好朋友們以逗趣的方式帶大家認識新北市各區文化特色，有趣巧思邀請大家一探究竟。
新北市政府觀光旅遊局指出，活動與台灣插畫家「麻糬爸」合作，於萬坪公園燈區打造「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，包含新府路入口意象「白爛貓的歡樂耶誕城」、新府路與文化路一側「白爛貓的驚奇禮物盒」、萬坪公園內中央「白爛貓的歡樂假期」、文化路一側「白爛貓陪你過耶誕」與文化路與民權路一側「白爛貓的狂歡派對」等五座主題裝置；另外還有三組大型白爛貓絨毛布偶開放近距離合照打卡，萬坪公園燈區更同步推出「白爛貓耶誕禮物屋」，歡迎大家來好玩、好拍又好買的「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，感受耶誕氛圍。更多活動資訊可到新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。