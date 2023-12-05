育半導體人才！教育部補助明新科大9千萬　設半導體設備檢測基地

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副總統賴清德致詞表示，看到未來國家發展跟全球的趨勢，之前在行政院長任內就與教育部、科技部、國發會等共同討論台灣產業的重點、盤點產業所需人才，過去政府已透過高等教育深耕計畫投入5年320億元及前瞻特別預算80億元，為各技專校院充實課程師資、教學設備，並為促進產學合作打下良好基礎。今天看到這項成果非常高興，也希望讓國人知道，產官學研共同合作，未來台灣的半導體產業或者ICT產業，一定會隨著全球智慧化的需求，持續不斷壯大。
教育部長潘文忠表示，技職教育因為有政府資源及經費的挹注，讓學校提供給學生最好的學習環境，並跟企業做連結，培養出即戰力的學生。未來教育部在技職教育的發展上會不斷精進、努力，讓台灣教育更好、讓台灣的人才更好，也能夠招收到國際優秀人才，看見台灣未來產業發展的潛力。
教育部說明，配合國家重點產業發展策略，明新科大積極培育半導體封測實務人才，並於109年明新科大啟用半導體封裝工程師能力鑑定考場，至今已培訓135人取得封裝鑑定證照；111年獲教育部補助設置「半導體設備與檢測基地」，學校再加碼5,400萬元，打造如「Mini TSMC」的人才培育基地，包括「半導體封裝測試類產線」、「半導體廠務類產線」、「半導體設備類產線」、「半導體檢測類產線」及「半導體測試類產線」等。
此外，明新科大除辦理「半導體封裝能力鑑定證照」外，更與經濟部產業發展署、資訊工業策進會及臺灣區電機電子工業同業公會共同推動「半導體測試工程師能力證照」、「半導體設備工程師能力證照」及「半導體廠務工程師能力證照」等，針對各產線實際需求規劃不同階段能力認證，落實北台灣半導體人才培育基地。
教育部表示，配合政府6大新戰略產業及5+2產業創新等重點政策方向，自111年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，規劃4年投入新臺幣24億元協助大專校院設置至少20座重點產業人才培育基地，並引導大專校院與在地產業及地方政府建立人才合作機制，形塑具在地產業特色的培育基地；除明新科大半導體設備與檢測基地外，教育部已經核定資訊安全、半導體、離岸風電、電動車等16校17座區域型培育基地，未來各基地將陸續完成場域建置，為各重點產業培育優質人才。