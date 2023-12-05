鎖定手工具高階市場！亞洲龍頭伯鑫轉上櫃秀蜜月行情、飆漲110%

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除了在台灣的主要生產線外，考慮到通膨、關稅、地緣政策影響，目前伯鑫也已於越南建廠完成，透過特殊的地利優勢，可以有效降低因東協優惠稅率帶來的10到20%的大額落差，另外也能同步拓展原本因價格因素所流失的潛在客戶擴大公司營運動能。
另外在競爭激烈的手工具市場，伯鑫也透過不斷的技術升級及轉型，拉大與同業之間的距離，不同於單一的傳統技術，伯鑫內部大比率採用具豐富之實務經驗研發人才，資深研發人員在主導新產品、生產技術、模具之設計經驗平均長達20年，深厚的研發底蘊讓伯鑫的技術遠超同業近10年的時間，並在過去開發超過150種品質堅強的優秀產品。
厚實的研發基底，也讓伯鑫有更大的優勢進軍高毛利的高階產品市場，根據統計2022年全球非動力手工具市場規模約為249.2億美元，以美國、德國及法國為前三大消費市場，除因勞動成本偏高致DIY 修繕風氣盛行帶動家用需求外，北美、墨西哥與巴西分別為航太及汽車工業之重要生產國，德國亦為汽車工業之核心國，因相關產業蓬勃發展亦驅動工業用手工具之需求，進而帶動伯鑫在歐美銷售的年年攀升。
此外，隨著美國大廠結束營業造成原有需求釋出；歐洲競爭對手營運近年出現縮小的趨勢；日韓兩國由過去的自主研發自作改為對外採購，種種情勢皆促使伯鑫的優勢大幅增加，近期在美國出貨量更是已超過原先最大宗出貨的歐洲市場，再加上目前產線逐步採用智慧生產模式，增加的產量也更有利填補競爭對手釋出的空缺，未來營收有望迎來歷史高峰期。