22項國家核心關鍵技術受管制！涵蓋半導體業、14奈米以下製程入列

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國科會表示，「國家核心關鍵技術審議會」已於民國112年11月14日完成召開，並由行政院於112年12月5日公告共22項技術；此次公告內容以具主導優勢與保護急迫性之技術為第一波清單，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域。
針對國防科技及太空領域，國科會提到，主要基於國家安全考量且政府已投入大量資源，其技術發展已具自主性，且涉及國際公約之規範，如瓦聖納協定等。
國科會表示，農業領域則考量涉及糧食安全及民生經濟，且為我國出口外銷主力之一，具備產業競爭力與領導型技術之優勢。資通安全領域為國家安全及數位科技之核心，並涉及我國關鍵基礎設施之防護，我國產業已具技術能量，故將資安領域之相關技術，如晶片安全技術、後量子密碼保護技術、網路主動防禦技術納入保護範疇。
至於半導體領域，國科會說，我國半導體產業為全球市占率第一，高度連動相關產業鏈發展，對我國經濟發展與產業競爭力具有高度影響性；其中項目包含14奈米以下製程的IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術，以及異質整合封裝技術－晶圓級封裝技術、矽光子整合封裝技術及其特殊必要材料與設備技術等2項列入其中。
另外，立法院會去年三讀通過修正「國家安全法」部分條文，明定任何人不得為外國等境外敵對勢力竊取「國家核心關鍵技術」，違反者處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科5百萬元以上、1億元以下罰金，未遂者亦罰。