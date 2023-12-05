獲准公開發行生效！仲恩生醫明年首季登錄興櫃 新廠房拚Q4完工
專注罕見疾病細胞新藥開發的「仲恩生醫」公司，今（5）日宣布，日前遞交的公開發行案已獲櫃買中心正式核准、申報生效，正式成為公開發行公司，預計明年第一季登錄興櫃。同時，在上一輪募資4.5億元助益下，為啟動新階段的發展，仲恩規劃興建PICS/GMP廠，用以生產Stemchymal®治療小腦萎縮症新藥，廠房動工在即，預定明年第四季完工。
記者林莞茜／綜合報導
成立於2007年的仲恩生醫，致力於異體脂肪間質幹細胞之新藥研發及技術平台的開發，在獨有的擴增培養技術下，開發同時具有維持間質幹細胞原始特性，並可大量體外培養的幹細胞新藥產品。首項幹細胞產品Stemchymal®治療小腦萎縮症，已於美國及日本取得孤兒藥資格，未來取得藥證後，在美國將有七年的市場專賣權保護，在日本藥證更新週期可至十年，顯示仲恩深厚的市場競爭力。
隨著國內新興生醫科技發展迅速，衛福部推動已久的「再生醫療雙法」有望本會期順利過關，且為推動罕見疾病藥品加速上市，衛福部已公告將於明年一月施行「已於醫藥先進國核准之罕見疾病藥品認定併查驗登記審查試辦方案」，都是罕病病友期待已久的解方，也將縮短Stemchymal®取得台灣上市的時程，並成為細胞新藥實際應用於罕病治療的第一例。