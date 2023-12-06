愈晚愈冷！吳德榮曝明晨「低溫下探12度」 挑戰大陸冷氣團
低溫來襲！今（6）日清晨截至4：53，各地區平地最低溫約在17、18度，最低溫出現在北部新竹關西鄉16.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天「輻射冷卻」發威北台灣愈晚愈冷，明日、週五（7、8日）「大陸高壓」籠罩日夜溫差極大，清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，有觸及「大陸冷氣團」定義的機率。
記者孫唯容／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天中部以北及東半部有局部短暫雨，晚起乾空氣南下，天氣好轉；「輻射冷卻」發威，北台愈晚愈冷，南台白天微熱晚偏涼。各地區氣溫：北部20降至14度、中部16至28度、南部18至30度、東部16至26度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、週五(7、8日)「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定，為「晝暖夜冷」的天氣，日夜溫差極大，清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，台北觀測站之最低氣溫有觸及「大陸冷氣團」定義的機率，時間雖短暫，仍應注意。
吳德榮指出，
週六白天起至下週一（9至11日）「高壓迴流」影響，西半部仍晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫漸升，白天舒適微熱，日夜溫差仍很大。最新模式模擬顯示，下週二（12日）鋒面通過，北、東有局部雨，氣溫下降，鋒後的冷空氣偏弱，氣溫降幅有限。