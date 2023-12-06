行動力！美商務部訪台日韓　專家：秀Chip 4晶片四方聯盟抗中決心

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為此，台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真回應《NOWnews今日新聞》電訪時表示，這次美國商務部來台會面台廠，認為美方講好遊戲規則，可避免台廠踩紅線，對台廠來說是好事，避免像之前彭博點名漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等台廠涉及協助華為相關企業設廠造成困擾。
劉佩真指出，美國是第一大半導體供應國，掌握半導體重要生產要素，包括半導體設備、核心關鍵晶片GPU與CPU，就連半導體製造業最上游的電子設計自動化產業（EDA）也是美系業者的天下，台灣以先進製程為重，自然台廠也會比較關注與重視。
不過，劉佩真強調，這次美國商務部將來台，最主要還是展現Chip 4晶片四方聯盟結盟、一起對抗中國的重要性。之前華為mate 60 pro的推出被視為是「突襲」，美方也全面檢討過去幾年對中國半導體管制哪裡出現漏洞，現在更要彌補起來，因此美國商務部不僅來台灣，也預計會訪問日韓，某種程度就是要宣告全球，美國和盟友共同抵抗中國，中國不要輕舉妄動。
劉佩真也提到，晶片禁令對輝達一定有影響，但輝達也會持續擴展非中國以外的業務，像是歐美日等市場，這些國家需求大多屬於高階，相信將會積極經營，可減緩在中國業務上的影響。
而輝達執行長黃仁勳近日到日本訪問，承諾日本首相岸田文雄，輝達將盡最大努力來供應日本市場，似乎也印證了積極開拓非中國以外的市場。事實上，在雷蒙多點名輝達之前，黃仁勳出席公開活動時就曾表示，拜登政府希望美國晶片供應鏈能跟中國脫鉤，只是供應鏈要達成完成獨立，得要十幾二十年，但他也強調，這是一條「該走的路」。