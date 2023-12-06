亞錦賽棒球／賴延峰先發對香港！中華隊賽程名單、戰績直播一次看

亞錦賽／中華隊今晚戰香港拚全勝晉級　賴延峰先發、打線僅換1人

▲亞錦賽中華隊確定以A組第一晉級超級循環賽，今晚對戰香港拚全勝晉級。（圖／棒協提供）
▲亞錦賽中華隊確定以A組第一晉級超級循環賽，今晚對戰香港拚全勝晉級。（圖／棒協提供）

記者路皓惟/台中報導

亞錦賽預賽中華隊確定以A組第一晉級超級循環賽，今（6日）對戰香港的勝負已無關小組名次，本場比賽中華隊先發打序僅微調，先發捕手從林辰勳換回宋嘉翔，跟首戰對上韓國的打線一模一樣，中華隊有望取得預賽3連勝。

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香港目前預賽兩戰皆吞敗，今晚對上實力不在同檔次的中華隊，香港教頭區學良僅有一個目標，就是打滿9局不要被扣倒。

區學良表示，台灣是亞錦賽最強的隊伍，「我希望球員能夠好好享受比賽，享受跟旅外球員、中華職棒的好手對決，期待跟中華隊打出一場好比賽。」

中華隊先發打序：
第一棒 邱智呈（中外野）
第二棒 陳孝允（右外野）    
第三棒 林承飛（游擊）
第四棒 劉基鴻（三壘）
第五棒 廖健富（指定打擊）
第六棒 陳文杰（左外野）
第七棒 林靖凱（二壘）
第八棒 宋嘉翔（捕手）
第九棒 拿莫伊漾（一壘）

先發投手：賴延峰

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