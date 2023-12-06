亞錦賽／中華隊今晚戰香港拚全勝晉級　賴延峰先發、打線僅換1人

亞錦賽預賽中華隊確定以A組第一晉級超級循環賽，今（6日）對戰香港的勝負已無關小組名次，本場比賽中華隊先發打序僅微調，先發捕手從林辰勳換回宋嘉翔，跟首戰對上韓國的打線一模一樣，中華隊有望取得預賽3連勝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 香港目前預賽兩戰皆吞敗，今晚對上實力不在同檔次的中華隊，香港教頭區學良僅有一個目標，就是打滿9局不要被扣倒。區學良表示，台灣是亞錦賽最強的隊伍，「我希望球員能夠好好享受比賽，享受跟旅外球員、中華職棒的好手對決，期待跟中華隊打出一場好比賽。」中華隊先發打序：第一棒 邱智呈（中外野）第二棒 陳孝允（右外野） 第三棒 林承飛（游擊）第四棒 劉基鴻（三壘）第五棒 廖健富（指定打擊）第六棒 陳文杰（左外野）第七棒 林靖凱（二壘）第八棒 宋嘉翔（捕手）第九棒 拿莫伊漾（一壘）先發投手：賴延峰更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 亞錦賽／巴勒斯坦遺憾沒能打進大巨蛋 教頭讚大聯盟等級：超漂亮亞錦賽／韓國19：1提前扣倒巴勒斯坦 A組第二晉級超級循環賽亞錦賽／「巴勒斯坦大谷」曾有機會旅外 為人民而戰目標世界前20亞錦賽／中華隊本屆投打實力最堅強！香港主帥：冠軍一定是中華隊