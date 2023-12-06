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熱鍋沖冷水會致肺癌是謠言　醫曝危險3因子！公開2安全洗熱鍋方式

▲肺癌名列十大致死癌症之首，近期瘋傳「熱鍋沖水產生的煙霧是肺癌最毒的污染物」，醫闢謠並公開2安全洗熱鍋方式。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲肺癌名列十大致死癌症之首，近期瘋傳「熱鍋沖水產生的煙霧是肺癌最毒的污染物」，醫闢謠並公開2安全洗熱鍋方式。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

「撞球之子」楊清順今（6）早因肺癌病逝，享年45歲。肺癌名列十大致死癌症之首，近期瘋傳「熱鍋沖水產生的煙霧是肺癌最毒的污染物」，林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海闢謠表示，這是沒有實證的錯誤說法，同時也提供2種安全洗熱鍋的方式。

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據《MyGoPen》報導，顏宗海表示，醫學已證實肺癌的危險因子依序為抽菸、二手菸、廚房的油煙，因此熱鍋沖冷水產生的煙霧是導致肺癌的最毒污染物，這說法絕對是不對的。

顏宗海強調，炒菜會增加肺癌風險是因油煙會產生「多環芳香族碳氫化合物」（PAHs），且PM 2.5懸浮微粒及繫懸浮微粒也會增加，但熱鍋沖冷水會產生何物質，「目前查證文獻沒有任何研究或分析，醫學上也沒有這樣的討論」。

不過，顏宗海提醒，熱鍋沖冷水要注意的是不沾鍋，不沾鍋塗層是俗稱鐵氟龍（Teflon）的PTFE（聚四氟乙烯），美毒物權威「毒性物質及疾病登記署」（ATSDR）資料，提醒有肝臟酵素酶的變化及腎癌、睪丸癌風險。

▲不沾鍋塗層是俗稱鐵氟龍（Teflon）的PTFE（聚四氟乙烯）。（圖／記者徐銘穗攝）
▲不沾鍋塗層是俗稱鐵氟龍（Teflon）的PTFE（聚四氟乙烯）。（圖／記者徐銘穗攝）
而食藥署宣導，不沾鍋塗層怕高溫，應避免長時間高溫烹煮，避免尖銳鍋鏟或清潔刷具刮傷，且高溫食沖冷水也可能會造成塗層剝落而受損，要特別注意。

顏宗海指出，不管是鐵鍋、不鏽鋼鍋、不沾鍋或是玻璃、陶瓷等任何材質的鍋具，熱鍋沖冷水都會因溫差過大，而減少使用鍋具的壽命。他分享較好的清洗方法是等鍋子降溫後再清洗，也可避免不慎被燙傷；另一個變通做法，就是不要移動熱鍋，等其降溫到接一碗冷水放進鍋內，也不會起煙霧後再開始洗鍋，既可降溫也較安全，但最好全程開啟抽油煙機。

▲醫師建議清潔鍋具時，最好全程開啟抽油煙機。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲醫師建議清潔鍋具時，最好全程開啟抽油煙機。（示意圖／記者徐銘穗攝）
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