熱鍋沖冷水會致肺癌是謠言　醫曝危險3因子！公開2安全洗熱鍋方式

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顏宗海強調，炒菜會增加肺癌風險是因油煙會產生「多環芳香族碳氫化合物」（PAHs），且PM 2.5懸浮微粒及繫懸浮微粒也會增加，但熱鍋沖冷水會產生何物質，「目前查證文獻沒有任何研究或分析，醫學上也沒有這樣的討論」。
不過，顏宗海提醒，熱鍋沖冷水要注意的是不沾鍋，不沾鍋塗層是俗稱鐵氟龍（Teflon）的PTFE（聚四氟乙烯），美毒物權威「毒性物質及疾病登記署」（ATSDR）資料，提醒有肝臟酵素酶的變化及腎癌、睪丸癌風險。
而食藥署宣導，不沾鍋塗層怕高溫，應避免長時間高溫烹煮，避免尖銳鍋鏟或清潔刷具刮傷，且高溫食沖冷水也可能會造成塗層剝落而受損，要特別注意。
顏宗海指出，不管是鐵鍋、不鏽鋼鍋、不沾鍋或是玻璃、陶瓷等任何材質的鍋具，熱鍋沖冷水都會因溫差過大，而減少使用鍋具的壽命。他分享較好的清洗方法是等鍋子降溫後再清洗，也可避免不慎被燙傷；另一個變通做法，就是不要移動熱鍋，等其降溫到接一碗冷水放進鍋內，也不會起煙霧後再開始洗鍋，既可降溫也較安全，但最好全程開啟抽油煙機。
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