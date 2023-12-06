法國最佳工藝甜點師！客座JR東日本 當紅曼谷調酒師快閃文華東方
JR東日本大飯店台北邀請到2000年獲頒法國政府最佳工藝甜點師(Meilleur Ouvrier de France)殊榮的Nicolas Boussin客座獻藝。自1月1日至3月31日在飯店一樓大廳Platform月台町供應「Nicolas Boussin聯名下午茶」，此外，全年皆於飯店JR東日本大飯店台北一樓品頌坊，販售甜點大師的兩款特製甜點。 而台北文華東方酒店「M.O. Bar」，也邀請到曼谷知名酒吧Bar Scofflaws 和Bar GIR 兩位創辦人Throntan Siriwittayacharoen (Pae) 與Chanchai Rodbamrung (Boyd) 來台快閃。
記者葉盛耀/綜合報導
來自法國巴黎的Nicolas Boussin同時為法國Elle & Vire Professionnel®愛樂薇品牌大使，16歲即在Chantilly甜點店實習，22歲擔任法國米其林餐廳"Toit de Passy”的甜點主廚展現出卓越才華，並曾為比利時國王製作甜點。2000年榮獲法國最佳工藝甜點師的殊榮，2002年擔任法國國家隊隊長，贏得拉斯維加斯世界甜點大賽的亞軍。所代言的愛樂薇品牌創立於1945年於法國諾曼第，專為廚師打造並承諾最高品質乳製品且榮獲全球多項證書和獎項。
客座JR東日本大飯店台北期間，甜點大師Nicolas Boussin配合飯店日系路線，以日本抹茶、柚子等元素及獨特衝擊的口感為聯名下午茶套餐設計七款與眾不同的藝術甜點。像是「抹茶柚子手指蛋糕」，以酥脆的巧克力脆片上，杏仁奶油乳酪加上抹茶甘納許，搭配日本柚子果泥與西洋梨製作的內餡增添口感。至於「白朗峰泡芙」則是使用泡芙殼取代傳統的蛋白霜，加上滑順的栗子泥、栗子醬，搭配白醋栗、覆盆子等散發著與眾不同的層次。
「Nicolas Boussin聯名下午茶」將於Platform月台町大廳酒吧推出，提供7款甜點及5款鹹點搭配任選中、西、日式茶款或咖啡，雙人套餐1,400元+10%。另外，一樓品頌坊亦販售甜點大師Nicolas Boussin設計的兩款甜點，其中「特製黑森林蛋糕」有別於傳統的黑森林蛋糕，帶入現代化的元素，黑巧克力慕斯加上櫻桃內餡、櫻桃利口酒等，風味濃醇不膩。
台北文華東方酒店「M.O. Bar」則是邀請到曼谷知名酒吧Bar Scofflaws 和Bar GIR 兩位創辦人Throntan Siriwittayacharoen (Pae) 與Chanchai Rodbamrung (Boyd) 來台快閃，於12月8日(五)晚間8:30至12:30，攜手進行一日限定的調酒文化交流，精彩酒款包括酸甜清爽的French Bistro、風味醇厚的Texas Flood、辛香微辣的Tokyo City和溫潤滑順的Cali Mursi。而調酒之外，「M.O. Bar」更有每日不間斷的現場音樂表演。
Pae除於Bar GIR擔任飲品總監，亦是泰國當紅高空酒吧Tichuca Rooftop Bar以及10餘間餐飲品牌創辦人。Boyd則擁有十多年豐富的調酒師經驗，從帶領Smith 餐廳和酒吧到主理極具指標的夜店，其中包含2016 年亞洲50 大酒吧Hyde & Seek Gastro Bar和2021 年亞洲50 大酒吧Thaipioka。2013 年亦曾榮獲世界級調酒師的頭銜，在泰國雞尾酒界樹立了不可抹滅的風範。Boyd 透過其調酒藝術創造出多層次的口味交響曲，他的酒吧也因而成為愛好者朝聖之地。