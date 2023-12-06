亞錦賽／大巨蛋超級循環賽門票7日開賣！中華隊票價內野1000元起
2023年棒球亞錦賽，中華隊今天出戰香港，打之前就確定分組第一晉級，而台北大巨蛋超級循環賽8日開打，今（6）日票價也出爐，目前內野1000元，外野800元，非中華隊賽事，票價600元，全部座位維持17000席，預計拓元售票系統將於7日上午10點先開放中國信託信用卡卡友購買、限量3000張，中午12點整全面開賣。12月10日進行之季軍戰與冠軍戰相關售票資訊，將待9日循環賽賽程結束後立即公告。
記者吳政紘/台北報導
中華隊預計8日晚上可能對戰日本，9日對戰菲律賓，不過完整賽事的名次、對戰組合，要等今天晚上比賽結束後才能確定。
中華民國棒球協會表示：「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽超級循環賽賽程將於12月8日開打，中華民國棒球協會於今(6)日公布售票相關資訊，中華隊賽事內野全票票價1000元、外野800元，非中華隊賽事僅開放內野，全票票價600元，座位數將維持予預賽相同數量17000席。」
拓元售票系統將於7日上午10點先開放中國信託信用卡卡友購買、限量3000張，中午12點整全面開賣。12月10日進行之季軍戰與冠軍戰相關售票資訊，將待9日循環賽賽程結束後立即公告。
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