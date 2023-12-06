亞錦賽／日本隊總教練點名李子強需要注意！尚未透露對中華隊先發
日本隊今天在亞錦賽以9:1擊敗菲律賓，日本預計在超級循環賽首場將遭遇中華隊，總教練川口朋保表示：「還沒決定，讓我有點苦惱，不過中華隊也可能把第一場的投手拿來投對我們，或是在冠軍賽再讓他們投。」川口預言的球員就是徐若熙跟孫易磊，不過他也注意到中華隊11號球員也很有實力，那就是富邦悍將的投手李子強。
記者吳政紘/台北報導
日本隊今天終於跟菲律賓打到9局，川口說：「之前跟菲律賓在亞運打過，他們應該是原班人馬，甚至可能更強了，在亞運讓他們更有自信，所以實力上也提升。」
菲國不但從日本隊先發投手鈴木大貴手中取分，就算是一些很甜的球，也很積極出棒，川口說：「他們或許是因為日本教練幫助下，多少有一些纏鬥跟接滾地球都很確實，基本動作很好，整體隊形不錯。」
此外，他也認為這場比賽讓一些本來脫離實戰的選手，都還可以找到球感，今天有打滿9局，也讓一些選手有機會上場。
對於中華隊先發預測，川口一樣認為徐若熙、孫易磊都很不錯，但他特別提到李子強，「那位11好的也很好。」，對他特別注意，還有中華隊球員的打帶跑等戰術很積極，也是需要小心的地方。
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