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亞錦賽／最後機會！大巨蛋超級循環賽門票　12點拓元售票開搶

▲亞錦賽超級循環賽8日於大巨蛋開打，中華隊將與日本正面交鋒。(中華棒協提供)
▲亞錦賽超級循環賽8日於大巨蛋開打，中華隊將與日本正面交鋒。(中華棒協提供)

記者吳政紘/綜合報導

2023棒球亞錦賽將於8日開始超級循環賽，比賽地點在台北大巨蛋，由於中華隊將在8日出戰日本，9日出戰菲律賓，主辦單位中華棒協表示，比賽門票7日中午12：00將全面開賣剩下的14000張門票，加上中信卡友優先購票3000張，共累積17000張門票，結果今天上午10點開賣3000張全部秒殺，只剩下中午12:00的最後14000張可以搶票。

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根據棒協公布票價，內野中華隊票價1000元台幣，外野800元台幣，其他球隊比賽均一價600元起跳。

中華隊預計8日將推出樂天桃猿投手曾仁和先發主投，日本隊尚未公告，但社會人隊第一強投嘉陽宗一郎，曾在2019年亞錦賽來過台灣，之後也在今年杭州亞運後再來台，先發可能性很大。

中華隊以分組第一晉級超級循環賽，對日本贏球就直接晉級冠軍戰，不然就要看之後各隊比「對戰優質率」，才可以考慮誰晉級。

若在資格賽、預賽、複賽或排名賽有兩隊以上勝負場數相同，將按以下順序決定名次：
1.兩隊之間的對戰勝負，勝者排名在前。
2.對戰優質率，高者排名在前。
3.責任對戰優質率，高者排名在前。
4.對戰打擊率，高者排名在前。
5.如上述條件都無法區分，將採用擲銅板方式決定名次。

何謂「對戰優質率（TQB）」？

「對戰優質率」是在循環賽中是決定隊伍排名的重要考量依據，用於處理勝負相同的情況，由於短期賽事中，每場必須分出勝負，不接受和局，因此當出現勝負相同且互有勝負的情況時，將計算對戰優質率來決定排名。

計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：

得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率
 

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