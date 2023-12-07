亞錦賽／最後機會！大巨蛋超級循環賽門票　12點拓元售票開搶

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中華隊預計8日將推出樂天桃猿投手曾仁和先發主投，日本隊尚未公告，但社會人隊第一強投嘉陽宗一郎，曾在2019年亞錦賽來過台灣，之後也在今年杭州亞運後再來台，先發可能性很大。
中華隊以分組第一晉級超級循環賽，對日本贏球就直接晉級冠軍戰，不然就要看之後各隊比「對戰優質率」，才可以考慮誰晉級。
若在資格賽、預賽、複賽或排名賽有兩隊以上勝負場數相同，將按以下順序決定名次：
1.兩隊之間的對戰勝負，勝者排名在前。
2.對戰優質率，高者排名在前。
3.責任對戰優質率，高者排名在前。
4.對戰打擊率，高者排名在前。
5.如上述條件都無法區分，將採用擲銅板方式決定名次。
何謂「對戰優質率（TQB）」？
「對戰優質率」是在循環賽中是決定隊伍排名的重要考量依據，用於處理勝負相同的情況，由於短期賽事中，每場必須分出勝負，不接受和局，因此當出現勝負相同且互有勝負的情況時，將計算對戰優質率來決定排名。
計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：
得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率
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