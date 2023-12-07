足球／男足史上首位！Messi獲《時代》雜誌評選為2023最佳運動員
阿根廷足球球王Lionel Messi日前才在金球獎頒獎典禮，拿下生涯第第8座金球獎（史上最多），在今（7日）《時代》雜誌公布由Messi獲得2023年最佳運動員，成為男子足球史上第一位獲獎的選手。
記者張志宇/綜合報導
Lionel Messi先在去年年底率領阿根廷拿下睽違36年的世界盃冠軍，雖在今夏離開法甲巴黎聖日耳曼，轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際俱樂部，但展現高超球技與影響力，更帶動新東家戰績，超高人氣也為整個聯盟注入新活力。
加上Messi職業生涯第8座金球獎肯定，讓36歲的他跟上自2019年起美國女足隊、NBA湖人LeBron James 、「體操天后」Simone Biles 、洋基重砲「法官」Aaron Judge等步伐，榮膺該獎項得主。
《時代》也在文內表示，「Messi可說是完成不可能的任務，把美國變成足球國度。」Messi則回覆，「我想對球迷說的話，和當時加盟一樣，我們將繼續努力，高舉獎盃，享受比賽樂趣。」此外今年除了Messi入選《時代》年度運動員名單，其他足球員入選球員包括Kylian Mbappe與Erling Haaland 。
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