雙12搶便宜！礁溪晶泉丰旅「每人1717元」 含早餐、點心都吃到飽
飯店業因應雙12推出超殺優惠！晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅官網推出「歡慶雙12 準備FUN寒假」限時快閃優惠回饋，2023年12月11日上午10點開賣，僅3天優惠，可入住日期為2024年1月2日起至2024年2月29日止。能以近4折優惠入住思家庭溫泉套房，全家大小四人總共只要6868元起，贈早餐與HAPPY HOUR飲品點心無限享用，等於每人每晚1717元。義大皇家酒店及天悅飯店，也於12月推出「雙十二加碼」住宿優惠，最低每人每晚只要625元起能入住。
記者葉盛耀/綜合報導
礁溪晶泉丰旅表示，進入2023年最後一個月、天氣漸冷，正是適合泡湯好時節，提前迎接寒假親子出遊熱潮，看準寒假家長們正值規劃歲末年終旅行之際，趁雙12檔期祭出家庭族群喜愛的「泉思家庭溫泉套房」熱銷房型回饋。
礁溪晶泉丰旅「歡慶雙12 準備FUN寒假」限時快閃住房專案，優惠折扣直逼4折，只賣3天，全家大小四人總共只要6868元起（含10%服務費及5%稅金），能入住萬元質感泉思家庭溫泉套房，獨家贈送12歲(含)以下小孩2位入住免費，再加贈輕日式自助式早餐及HAPPY HOUR飲品點心無限享用。房間數量有限、訂完為主。
客房內還有專屬的半露天景觀湯池，另有全台最美無邊際溫泉泳池、旅客可以輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。洋溢南洋風情頂樓休憩區夜晚，強檔精彩的星空電影院，可入住日期為2024年1月2日起至2024年2月29日止。不適用日期： 2024年2月9日、2024年2月11日～2024年2月13日。 (大年初一春節有開放專案可訂房，但價格會有所不同。)
位於高雄渡假勝地義大世界園內的義大皇家酒店及天悅飯店，也於12月推出「雙十二加碼」住宿優惠，於指定日可入住享免費升等優惠，義大皇家酒店推出不含早餐優惠價住宿兩晚或兩間5,000元起，若是以4人入住兩晚，等於每人每晚只要625元起。訂購「冬遊限定1+1」專案，即可免費升等至豪華家庭房，不僅擁有兩張大床的舒適空間，還可正對摩天輪景觀，若是以4人入住兩晚，每晚房價2500元起，等於每人每晚只要625元起。本活動每日限量10間，指定日分別為12月10、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、29等。