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台灣2023年度代表字出爐！前兩名成「缺蛋」　陳駿季回應了

▲農業部代理部長陳駿季表示，雖然選出年度代表字，但不代表非常特定的意涵。（圖／記者林志怡攝，2023.12.07）
▲農業部代理部長陳駿季表示，雖然選出年度代表字，但不代表非常特定的意涵。（圖／記者林志怡攝，2023.12.07）

記者林志怡／台北報導

「台灣2023代表字大選」票選結果今（7）日公布，其中「缺」以8565票拿到第一、成為年度代表字，緊隨其後的是6433票的「蛋」字，兩者合併起來恰好成了「缺蛋」。對此農業部代理部長陳駿季認為，雖然選出這幾個字，但不代表一個非常特定的意涵，對他來說，「蛋」代表「破殼的期待」、而「缺」的是「一個正義的聲音」。

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2023年上半年全球多國爆發禽流感疫情，台灣的蛋雞場也出現疫情，導致雞蛋供應異常，蛋價一度飆漲，甚至出現黑市天價蛋，當時的行政院農委會因此啟動雞蛋專案進口措施，蛋荒也隨供應回穩陸續緩解，但8月底起爆發超思公司爭議，農業部前部長陳駿季也因此引咎辭職。

然而，代理部長陳駿季上任後，雞蛋爭議又一路吵到進口蛋加工為液蛋後標示不實、充作國產液蛋的「洗產地」問題，至今仍有多個縣市因此禁止校園使用液蛋製作學校營養午餐，也導致國內雞蛋價格曾連數週下滑，直到近幾週才停止下跌。

「台灣年度代表字大選」結果今日出爐，其中由桃園市長張善政推薦的「缺」字獲得8565票居冠，監察院前院長王建煊推薦的「蛋」字則獲6433票，台灣大總經理林之晨所推薦的「詐」字則拿到4662票，其後分別是困、盪、亂、轉、茫、變、盼、穩、生等。

針對2023年度代表字缺、蛋居於前兩名，合併起來就是「缺蛋」，陳駿季表示，民眾票選的字本身，每個人的想法與意涵不一樣，雖然選出這幾個字，但不代表一個非常特定的意涵。

陳駿季說，以他的解釋，3月以來為了讓雞蛋供應能穩定，他們已經達到政策目標，所以「蛋」代表的是「破殼的期待」，如果曾經孵過雞蛋，就會知道開心等待雞蛋破殼瞬間的感受，因此「蛋」對他來說有不同的意涵。

此外，陳駿季表示，這幾個月有許多混亂的資訊一直困擾農業部，雖然花很多心力解釋，「但我們缺的是一個正義的聲音，來支持我們」，而他希望強調的是，對於每個年度代表字本身、每個人都有獨特想法，只是剛好選到這個字，不代表一個共同的意義，更不會去代表缺蛋。

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