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電競／Faker率世界冠軍T1迎戰歐洲霸主G2　採用「全局BP」規則　

▲Red Bull電競隊伍T1甫拿下《英雄聯盟》世界冠軍，本週末將在德國參與Red Bull League of Its Own迎戰歐洲隊伍。（圖／Red Bull提供）
▲Red Bull電競隊伍T1甫拿下《英雄聯盟》世界冠軍，本週末將在德國參與Red Bull League of Its Own迎戰歐洲隊伍。（圖／Red Bull提供）

記者黃建霖/綜合報導

2023年《英雄聯盟》世界大賽於上個月正式落幕，Red Bull電競隊伍T1也不負眾望地拿下隊史第4座的世界大賽冠軍。儘管職業賽季已結束，但精彩的賽事沒有就此落幕，Red Bull將於12月9日晚間8點舉辦「Red Bull League of Its Own」，T1將要以「全局BP」的特殊規則，輪番對戰多支歐洲戰隊。賽況可鎖定Red Bull ZH Twitch頻道全程直播。

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▲Red Bull電競隊伍T1將在明(9)日以「全局BP」的特殊規則輪番與多支歐洲隊伍對戰。（圖／Red Bull提供）
▲Red Bull電競隊伍T1將在明(9)日以「全局BP」的特殊規則輪番與多支歐洲隊伍對戰。（圖／Red Bull提供）
Red Bull League of Its Own是Red Bull獨創的《英雄聯盟》表演賽，由世界冠軍隊伍T1在德國迎戰歐洲最強隊伍，包含NNO Old、Karmine Corp、Team Heretics和G2，而本土隊伍BIG和Eintracht Spandau得先進行德國內戰，爭奪與T1對打的機會。

本次賽事特別對T1制定了「全局BP」的特殊規則，除了最後一場跟G2的比賽之外，他們必須在每場比賽中使用不同的英雄，亦不可使用其他隊伍對他們使用過的英雄，而對戰T1的隊伍則不受此限。面臨英雄池逐漸縮小的考驗，T1隊伍將有機會採用不同英雄的迎戰策略，絕對會是有別於職業賽事的精彩表現。

▲Red Bull電競隊伍G2將會在Red Bull League of Its Own跟T1對打。（圖／Red Bull提供）
▲Red Bull電競隊伍G2將會在Red Bull League of Its Own跟T1對打。（圖／Red Bull提供）
本場賽事預計將於台灣時間12月9日晚間8點開始，將由實況主ZOD在Twitch全程轉播，一路陪伴觀眾到比賽結束。欲觀賞精彩賽況，請鎖定Red Bull ZH Twitch頻道

Red Bull League of Its Own直播賽程

台灣時間

 對戰組合
12/09 （六）20:00

 BIG vs Eintracht
12/09 （六）21:15

 T1 vs BIG/Eintracht
12/09 （六）22:30

 T1 vs NNO Old
12/09 （六）23:45

 NNO Old vs Karmine Corp
12/10 （日）01:00

 T1 vs Karmine Corp
12/10 （日）02:15

 T1 vs Team Heretics
12/10 （日）04:00

 T1 vs G2 Esports

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