電競／Faker率世界冠軍T1迎戰歐洲霸主G2　採用「全局BP」規則　

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本次賽事特別對T1制定了「全局BP」的特殊規則，除了最後一場跟G2的比賽之外，他們必須在每場比賽中使用不同的英雄，亦不可使用其他隊伍對他們使用過的英雄，而對戰T1的隊伍則不受此限。面臨英雄池逐漸縮小的考驗，T1隊伍將有機會採用不同英雄的迎戰策略，絕對會是有別於職業賽事的精彩表現。
本場賽事預計將於台灣時間12月9日晚間8點開始，將由實況主ZOD在Twitch全程轉播，一路陪伴觀眾到比賽結束。欲觀賞精彩賽況，請鎖定Red Bull ZH Twitch頻道。
Red Bull League of Its Own直播賽程
| 台灣時間
| 對戰組合
| 12/09 （六）20:00
| BIG vs Eintracht
| 12/09 （六）21:15
| T1 vs BIG/Eintracht
| 12/09 （六）22:30
| T1 vs NNO Old
| 12/09 （六）23:45
| NNO Old vs Karmine Corp
| 12/10 （日）01:00
| T1 vs Karmine Corp
| 12/10 （日）02:15
| T1 vs Team Heretics
| 12/10 （日）04:00
| T1 vs G2 Esports