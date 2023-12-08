放大年終獎金！高股息基金今年績效好吸睛　布局投入可望大加碼

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此外，11月聯準會暫停升息後美債殖利率大幅回落，台股V轉反彈至萬七關卡之上，中長線基本面維持韌性，且技術面轉強，台股可望重回多頭格局，預期AI與半導體仍然為盤面主流，台股高股息股再現投資吸引力，建議投資人可利用年終獎金積極布局主動式台股基金，掌握台股成長契機。
法人表示，從投信投顧公會統計之110檔一般股票型基金與37檔一般型ETF基金績效來看，自今年以來（截至10月31日），平均報酬率各為30.77%與22.55%，顯見主動式台股基金績效表現仍優於ETF。
像是國泰台灣高股息基金，由專業經理人主動選股，10月前5大持股包括台積電、廣達、聯發科、新普、奇鋐等，目前產業配置為電子76%、傳產13%、金融4%。以配息B級別來說，除了每月穩健配息0.042元，6月及12月淨值若達分配標準，還享加碼配。基金今年以來報酬率38.01%，三年以來報酬率更高達120.20%，在同類型基金中排名第二，表現吸睛。
104人資學院近日公布「2023企業年終及2024薪酬趨勢大調查」指出，2023企業平均發放1.08個月年終獎金。法人指出，換言之，若以月薪4萬計算的話，把年終4.32萬元拿來投資國泰台灣高股息基金-不配息A級別，以過去1年報酬率約45.36%計算，本金有機會再增加近2萬元，意味著一年後可望再多領0.5個月年終。
法人也指出，偏好穩健投資的民眾，也能布局上述基金，若每月定期定額投入5,000元，以近3年投資報酬率約42.34%來看（2020年7月到2023年11月），投資本金有機會從18萬元再增加7.6萬（18萬x 42.34% =7.6萬），可望成長為逾25萬元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。