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放大年終獎金！高股息基金今年績效好吸睛　布局投入可望大加碼

▲法人指出，若投資人可以將年終投入主動式台股基金，一年後本金有機會再增加。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，若投資人可以將年終投入主動式台股基金，一年後本金有機會再增加。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

近年來ETF成為投資理財新寵兒，不過投信投顧公會統計110檔一般股票型基金與37檔一般型ETF基金績效，發現前者報酬率30.77%優於後者的22.55%，顯示主動式台股基金績效表現仍優於ETF。時序進入歲末領年終的時候，法人就指出，若投資人可以將年終投入主動式台股基金，一年後本金有機會再增加，意味著下一年度的年終可望再多領。

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行政院主計總處下修台灣今年經濟成長率至1.42%，因出口衰退、投資不如預期，為 14年來新低。同時上修2024年經濟成長率至3.35%，隨終端需求回溫、製造業庫存回補、投資好轉，預期台灣2024年經濟成長速度可望回歸長期平均。

此外，11月聯準會暫停升息後美債殖利率大幅回落，台股V轉反彈至萬七關卡之上，中長線基本面維持韌性，且技術面轉強，台股可望重回多頭格局，預期AI與半導體仍然為盤面主流，台股高股息股再現投資吸引力，建議投資人可利用年終獎金積極布局主動式台股基金，掌握台股成長契機。

法人表示，從投信投顧公會統計之110檔一般股票型基金與37檔一般型ETF基金績效來看，自今年以來（截至10月31日），平均報酬率各為30.77%與22.55%，顯見主動式台股基金績效表現仍優於ETF。

像是國泰台灣高股息基金，由專業經理人主動選股，10月前5大持股包括台積電、廣達、聯發科、新普、奇鋐等，目前產業配置為電子76%、傳產13%、金融4%。以配息B級別來說，除了每月穩健配息0.042元，6月及12月淨值若達分配標準，還享加碼配。基金今年以來報酬率38.01%，三年以來報酬率更高達120.20%，在同類型基金中排名第二，表現吸睛。

104人資學院近日公布「2023企業年終及2024薪酬趨勢大調查」指出，2023企業平均發放1.08個月年終獎金。法人指出，換言之，若以月薪4萬計算的話，把年終4.32萬元拿來投資國泰台灣高股息基金-不配息A級別，以過去1年報酬率約45.36%計算，本金有機會再增加近2萬元，意味著一年後可望再多領0.5個月年終。

法人也指出，偏好穩健投資的民眾，也能布局上述基金，若每月定期定額投入5,000元，以近3年投資報酬率約42.34%來看（2020年7月到2023年11月），投資本金有機會從18萬元再增加7.6萬（18萬x 42.34% =7.6萬），可望成長為逾25萬元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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